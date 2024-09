“Messi está muy desesperado por volver a jugar en Inter Miami”

Se están por cumplir dos meses de la lesión sufrida por Lionel Messi en la final de la Copa América y, según informaron desde Inter Miami, el regreso podría darse el próximo fin de semana en el encuentro que deberán jugar con Philadelphia Union por una nueva fecha de la MLS.

Mirá el video

Su club también desea verlo pronto y Robert Taylor habló al respecto: "Lo vemos todos los días, lo vemos en la sala de entrenamiento, trabajando duro para volver. Incluso sin decirle nada a él, podemos ver que está muy desesperado por volver",.

"Cuando está tan motivado para volver y luchar por este equipo, eso motiva a cada uno de nosotros para asegurarnos de que estemos en una buena posición cuando vuelva", reveló el futbolista finlandés que además fue consultado sobre si sienten presión por ganar la MLS luego de ser eliminados de la Concachampions y la Leagues Cup.

"No creo que haya presión extra. Quisimos ganar las tres, obviamente no tuvimos la oportunidad de ganar la Leagues Cup ni la Copa de Campeones, pero ahora vamos a dar todo por la MLS Cup y esperamos ganarla", dijo y agregó que está feliz en Miami: "Estoy muy contento, me siento como en casa, estoy agradecido por la oportunidad y la confianza que me ha dado el club", dijo.

Luego de Philadelphia, Inter Miami se enfrentará con Atlanta United (18/09), New York City FC (21/09), Charlotte FC (28/09), Columbus Crew (02/10), Toronto FC (05/10) y New England Revolution (19/10).