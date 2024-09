Iker Muniain sorprendió al decir cuándo podría debutar en San Lorenzo: “Estoy para…”

Tras una negociación que se prolongó más de lo previsto, San Lorenzo logró finalmente cerrar la incorporación de Iker Muniain al equipo, este lunes realizó su primera práctica junto al plantel, y luego fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Ciclón.

Mirá el video

El ex Bilbao habló ante los medios y dijo estar muy feliz "de pertenecer a este gran club" y luego reveló los motivos por los que decidió usar el número 80 en su camiseta: "El número no deja de ser anecdótico. Estuve mirando y me gustaba el 80. Espero tener éxitos con este número".

Acto seguido fue consultado sobre su estado físico y sorprendió a todos: "Me encuentro bien, estoy para jugar ya. Estuve todos estos meses entrenando con un profe por mi cuenta. Siempre preparado para estar disponible y no tener que empezar de cero y hacer una pretemporada".

"Trabajé duro para encontrarme bien. Las sensaciones han sido muy buenas. Cuando el técnico quiera, yo estoy disponible. El argentino es un fútbol de contacto, todos los equipos tratan de pelear todos los partidos. Muy igualado, mucha entrega y voluntad de todos los jugadores. Espero adaptarme lo más rápido posible, hay un grupo extraordinario", contó.

Por último, le respondió a Lionel Scaloni por sus gratificantes palabras hacia su persona: "Le agradezco mucho, un referente como él, un técnico que lo está haciendo impresionante con Argentina. Escuchar de su boca a uno le da confianza y se lo agradezco. Le deseo lo mejor".