El lugar que ocupan Los Pumas en el ranking tras el triunfazo ante Australia

Los Pumas viven tiempos de euforia luego de una victoria histórica sobre Australia en el Championship que quedará en los libres del rugby argentino escrita por siempre. Luego de la goleada 67 a 27, el ranking mundial se actualizó y hay nuevos cambios, pocos, pero modificaciones al fin.

El seleccionado argentino no se movió del séptimo puesto que ocupaba la semana anterior. Es más, en los primeros siete puestos no se alteró nada, quedando Sudáfrica en el primer escalafón de la clasificación. Vigentes campeones del mundo y con cuatro victorias en fila, los Sprinboks desplazaron a Irlanda, hoy segundos. El podio lo completa un alicaído Nueva Zelanda, que no levanta en la actual edición del certamen de potencias del hemisferio sur.

Los Pumas tienen chance de ser campeones del Championship.

La única variante en el top diez se dio con el ascenso de Italia al octavo puesto, enrocando con una potencia venida a menos como Australia, que quedó noveno. Los Wallabies, quizás en uno de los momentos más flacos de su historia, esta cerca de salir de los primeros diez lugares de la tabla.

El resto de la nómina está conformada por: Francia (cuarto con 86.96 puntos), Inglaterra (quinto con 85.40 puntos), Escocia (sexto con 82.82 puntos), Argentina (séptimo con 82.49 puntos), Italia (octavo con 79.98), Australia (79.78) y cierra Fiji (décimo con 78.43 puntos).