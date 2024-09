El desopilante comentario de Colapinto tras el sufrido triunfo de Boca ante Talleres: “Le prendí unas velitas a…”

Franco Colapinto no oculta su fanatismo por Boca. El joven piloto que debutó hace una semana en la Fórmula 1 con el equipo Williams, sufrió como todos los hinchas la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina y reveló una especie de ritual que llevó a cabo para el equipo de Diego Martínez siga en el certamen.

El ida y vuelta de Franco con Davo.

El nacido en Pilar, que está muy activo en las redes sociales, mantuvo un divertido cruce con Davo Xeneize en su cuenta de X, donde reveló que le había "prendido unas velitas antes del partido" a Leandro Brey, por si llegaba a patear uno de los penales en la definición.

esto es con mucha diferencia lo mejor q vi en el año pic.twitter.com/LKePgDZgR5 — Franco Colapinto (@FranColapinto) September 8, 2024

Esto arrancó cuando Colapinto compartió la foto de una persona sosteniendo una estampita con su cara y escribió: "Esto es con mucha diferencia lo mejor que vi en el año" y el reconocido streamer le comentó: "Me imagino que después del penal que pateó Brey ayer, no? Decime que lo viste Fran…". "Se ve q funciona, ja", agregó Franco.

Por favor Fran, sería un sueño. Mi hermano se llama David, es fanático de Boca, de Riquelme y hace poco conoció a Luis Suarez. Avisame pa uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 — Davoo Xeneize (@DavooXeneizeJRR) September 8, 2024

Pero no terminó todo ahí ya que Davo aprovechó realizarle un pedido especial para su "hermano", que es fanático de Lewis Hamilton, estrella de Mercedes, aunque en realidad era para él: "Che mi hermano es fanático de ese Lewis Hamilton, no me conseguís un videito?", le dijo y Colapinto no dudó: "Más vale, pasame el nombre. ¿Querés que diga aguante Boca también?".