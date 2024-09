Quebrado, qué dijo Merlos sobre el gol de Boca que no debió convalidar: “Para mí es muy…”

El escándalo que sucedió este sábado por la noche luego del encuentro en el que Talleres fue eliminado de la Copa Argentina en la tanda de penales ante Boca Juniors asumió escalas inconmensurables. Todo se produjo en la zona de vestuarios y tiene como protagonistas a Andrés Fassi, presidente de la T, y Andrés Merlos, el árbitro de la noche que fue crucial durante el desarrollo del partido.

Las versiones cruzadas son diametralmente opuestas pero igualmente ambas muy graves. El presidente Fassi fue el primero en hablar y confesó que el árbitro le pegó una "trompada" a él y una patada del vicepresidente. Sin embargo, este domingo dio dio su versión de los hechos el propio árbitro, quién dejó una fuerte acusación.

Mirá el video

"Amenazaba, decía 'te vamos a matar, hijo de puta, nos vivís cagando'. Con un tono mexicano, parecía así. Yo le decía que venga al vestuario. Ahí estaba la policía, que puso los escudos. Vinieron al vestuario y ahí me dejan ver la culata de un arma. Yo soy militar y reconozco cuando veo un arma. Me la dejaron ver y me dijeron algo que yo lo sentí en tono amenazante", confesó.

Toda la polémica que desató la furia del presidente de Talleres se produjo en torno al minuto 16 de la primera parte cuando el juez convalidó un tanto de Alan Aguirre, a pesar de que la pelota se había ido del perímetro del juego por la línea final. Los futbolistas de Talleres reclamaron mucho por la situación y el presidente Fassi reconoció que cuando finalizó el partido fue a pedirles explicaciones al árbitro por esa jugada.

Luego de defenderse públicamente por la supuesta amenaza del mandatario de Talleres, Merlos se refirió específicamente a la jugada del gol y señaló: "Los jugadores entendieron que fue una jugada muy fina".

En ese sentido y visiblemente emocionado en sus declaraciones, agregó: "Todo lo generó Andrés Fassi, sólo él y las personas que estaban con él. No podemos permitir que esto siga pasando en nuestro fútbol con este hombre que ya tiene un antecedente, ya fue sancionado por AFA".

Al respecto de esa jugada polémica y todavía emocionado, agregó: "Sin una cámara sobre la línea, es muy difícil determinar si la pelota se fue o no". Además, se defendió: "Para mí es muy difícil ver desde mi posición si la pelota cruzó la línea". El respecto del error, declaró, contundente: "Somos seres humanos y cometemos errores".