La emotiva frase del utilero de la Selección tras la despedida de Di María: "Fideo para mí..."

Ángel Di María se mostró firme con su decisión. Pese a la enorme cantidad de intentos que hubo para intentar convencerlo, el Fideo adoptó la postura de ponerle punto final a su ciclo en la Selección argentina luego de lo que fue la coronación en la Copa América de Estados Unidos.

Como era de esperarse, el estadio Monumental se cayó a los pies del futbolista que recibió un merecido homenaje en la previa del duelo entre la Albiceleste y Chile, por la 7ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Tras el encuentro, que fue 3-0 para el equipo de Scaloni, el rosarino recibió un sinfín de elogios. Uno de ellos por parte de una persona que lo conoce, y mucho.

Leyenda

Se trata de Mario De Stéfano, más conocido como Marito. El utilero de la Selección argentina habló con el diario deportivo Olé y no pudo ocultar su emoción: “Estuve muy bajón. Fideo para mi sobrepasa todo, es más que un hijo. Por la clase de persona que es, siempre el mismo, eso está a la vista. Pero me pone re feliz que se vaya de la Selección logrando absolutamente todo lo que él quiso después de tantos fracasos que no merecía”.

"Yo sé lo que sufrió Fideo, he compartido momentos con él y la pasó muy mal. Muchas cosas me las llevo conmigo a la tumba porque sé lo que es esa cabecita, sé lo que tuvo que pasar. Esto no es una despedida, él va a volver para mirar los partidos, nunca nos va a abandonar", añadió.

Para finalizar, Marito le envió un mensaje a Di María tras su retiro de la Albiceleste: "Que lo quiero con todo mi corazón y mi alma. Siempre va a ser uno de los mejores recuerdos de mi vida. Más que nada por todo lo que me dio en las Copas América, los Juegos Olímpicos, el Mundial, y todo".