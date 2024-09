En vivo: Boca y Talleres empatan 1 a 1 al término del primer tiempo en Mendoza

El arranque del partido en el Malvinas Argentinas fue para Boca, que controló las acciones en los primeros minutos con Medina en el eje. Así fue que tardó solo 3 minutos en generar la primera jugada de peligro, con un gran desborde de Lautaro Blanco, que no tuvo final feliz. Fue un aviso.

Minutos después, Talleres respondió con un remate de Galarza que contuvo Brey sin problemas. Pero el manejo de la pelota seguía siendo del Xeneize.

A los 15, cuando el partido parecía haber entrado en un bache, una corrida de Brian Aguirre terminó con una gran definición y el primer tanto del encuentro. No sin antes un grave error de por medio del árbitro Andrés Merlos y del asistente 2, Pablo Gualtieri, quienes no observaron que la pelota había salido. Poco le importó a los de Diego Martínez que se pusieron arriba en el marcador con el tanto del ex Newell's.

Pero el conjunto cordobés no durmió y rápido encontró la igualdad para darle justicia al resultado. Federico Girotti, el ex River, ingresó con pelota dominada al área y con un gran remate cruzado anotó el 1 a 1, a los 20, 5 minutos después de encontrarse en desventaja.

A partir de ese momento, el Matador se acomodó, a Boca le costó todo, pero ni uno ni otro hizo daño al rival y por eso se fueron al entretiempo igualados.

Datos del partido: