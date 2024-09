Battaglia se sometió a una operación para mejorar su calidad de vida: “Lo que me hicieron es parecido a lo de Batistuta”

"El desgaste de lo que fue el fútbol profesional y de todo lo que he vivido, a mí me pegó en las piernas y tuve varias lesiones. Al día de hoy sigo con los mismos dolores y sumándose algún dolorcito más, pero es lo que me toca vivir hoy", fueron las palabras con las que Sebastián Battaglia, días atrás, se refirió al dolor que lo acompaña desde su retiro.

Como consecuencia de esto el exjugador, quien con 17 títulos es el más ganador en la historia de Boca, tomó una importante decisión. En las últimas horas se sometió a una operación que le permitirá mejorar su calidad de vida. La intervención quirúrgica consta de un reemplazo total de la articulación del tobillo que conecta la tibia con el astrágalo.

Battaglia pasó por el quirófano.

En charla con el diario deportivo Olé, Battaglia brindó sus primeras sensaciones post operatorio: "Ya estoy en casa, estuve apenas un día internado. Se me hizo un reemplazo de tobillo, una prótesis. Ya llevo dos días de operado, arranco una recuperación. Pero ya no me duele".

"Todavía no me doy cuenta de la mejora que puedo tener en el día de mañana. Yo no corrí más desde que dejé el fútbol. Esta prótesis no me va a permitir correr, sí caminar. Los deportes que voy a poder hacer con natación, bicicleta, padel y dobles en tenis. Lo que me hicieron es parecido a lo de Batistuta", sentenció el León.

"Ya estoy en casa, estuve apenas un día internado. Se me hizo un reemplazo de tobillo, una prótesis. Ya llevo dos días de operado, arranco una recuperación. Pero ya no me duele. Todavía no me doy cuenta de la mejora que puedo tener en el día de mañana. Yo no corrí más desde que dejé el fútbol. Esta prótesis no me va a permitir correr, sí caminar. Los deportes que voy a poder hacer con natación, bicicleta, padel y dobles en tenis. Lo que me hicieron es parecido a lo de Batistuta".