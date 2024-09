Scaloni reveló por qué le dio la 10 a Dybala y celebró su rendimiento: "Elegimos que la lleve Paulo porque..."

La Selección argentina venció con contundencia por 3 a 0 a su par de Chile en el marco de la fecha siete de las Eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026, dándole al entrenador Lionel Scaloni una nueva noche memorable de buen juego, con perlitas muy celebradas por el DT, como el regreso con gol incluido de Paulo Dybala.

Ya en conferencia de prensa, el DT hizo su análisis del partido: "Fue complicado en el primer tiempo. Ellos incluso tuvieron una situación de gol. Hasta el minuto 30 fuimos superiores a Chile. El final no fue bueno. Corregimos en el segundo tiempo, ya en la primera jugada salimos con un punto más de juego, al final creo que el resultado es justo. Ganamos bien. La noche fue muy buena, como viene sucediendo últimamente, una alegría enorme y merecido para todos. No habíamos podido festejar con la gente y hoy era un momento bueno, después del partido, sobre todo".

Luego, habló de la competencia con los jugadores nuevo que convocó y a los que le viene dando minutos. "La Selección siempre necesita que nadie se relaje, si un jugador está bien es bueno llamarlo, necesitamos ver jugadores en posiciones y en la medida que podamos les daremos oportunidad. Hoy le tocó a Alejandro (Garnacho), que entre en la manera de jugar del equipo. Hoy entendió todo, hizo todo bien, nos puede aportar mucho, ya le tocará jugar más", sostuvo.

Por otro lado, Scaloni se refirió a la actuación de Paulo Dybala, sobre quien se mostró muy orgulloso. "Por el gol de Paulo, siento un poco de todo, alegría, sabemos que hace la diferencia. Como entrenador es la sensación fea que no haya podido estar con nosotros en la Copa América, pero sabemos que con su calidad es una alegría que esté. Cuando está bien marca diferencias. Por decisiones técnicas no fue, pero la única manera que tiene es haciendo lo de hoy, aporta mucho más que el gol, pase, recuperación y juego", declaró.

Por otro lado, se refirió a la elección de los números justamente de Dybala, la 10, y la 11 de Lo Celso. "Con Paulo no hablamos de darle la 10, decidimos dársela. Es un futbolista para usar la 10. Después estuvo el convencimiento de sus compañeros para decirle que era él el que la tenía que llevar. Nosotros no le dijimos, simplemente armamos la lista y como había que usar la 10 y la 11 que ya sabíamos que la iba a usar Gio. Tomamos esa decisión y él la aceptó y eso habla un montón porque esa camiseta lamentablemente nosotros la hacemos pesar, cuando debería ser un halago llevarla. Pero si la llevaba un chico joven no nos hubiera gustado por eso elegimos que la lleve Paulo porque tiene suficiente jerarquía para tenerla", reveló.

Por último, habló del partido ante Colombia la semana que viene y se quejó por el horario elegido (las 15.30 de Colombia o 17.30 de Argentina). "Ahora iremos a un lugar donde hace muchísimo calor y jugamos en un horario que no debería ser, pero decidieron eso. Es un rival durísimo e intentaremos sacar un buen resultado", argumentó.