La respuesta del Mago Coria a las duras declaraciones de Zeballos, que rechazó la convocatoria para la Davis: "Me dolió porque..."

Entre el 10 y el 15 de septiembre se disputará la Fase Final de la Copa Davis y el equipo argentino capitaneado por Guillermo Coria ya comenzó a entrenarse, con la confirmación del equipo que enfrentará a Canadá, Finlandia y Gran Bretaña.

Sebastián Báez, Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo serán los singlistas, mientras que la pareja de dobles está conformada por Andrés Molteni y Máximo González, luego de la polémica por el rechazo a la convocatoria del mejor doblista del mundo: Horacio Zeballos.

El marplatense está en el puesto 1 del ranking de dobles del mundo junto con su pareja, el español Marcel Granollers. Coria lo llamó en agosto para conocer su disponibilidad luego de haberlo dejado afuera de los Juegos Olímpicos, pero el tenista rechazó la convocatoria y luego explotó la polémica al contar sus motivos, relacionados a una "mala relación" con el capitán, según confesó.

Mirá el video

"El capitán se comunicó conmigo preguntándome si iba a estar disponible y mi respuesta fue que no. Lamentablemente mi relación con él en estos momentos no es buena. Cada uno piensa diferente y tiene sus motivos y son completamente opuestos. Eso hace que a mi me cuesta respetar su palabra. Eso sumado a la presión que se vive en Copa Davis y a tener que convivir una semana bajo su tutela y yo no poder estar en la misma sintonía. No le haría bien al equipo ni a mí. En este momento de mi carrera tengo que priorizar estar bien y sumar y no lo podría hacer. Prefiero dar un paso al costado y quedarme con mi familia", expresó Zeballos.

Horacio Zeballos renunció a su participación en la Copa Davis.

Este miércoles, tras anunciar la alineación para los partidos del equipo argentino, el Mago habló con TyC Sports y se refirió a los fuertes dichos del doblista. "Me sorprendió que a los dos minutos de que terminó la llamada ya salió con su declaración. No es nada agradable leer cuando es algo personal. Obviamente que me dolieron y las sentí porque no está bueno volver a pasar por situaciones que ya vivimos en el pasado y no suman para nada, ni para él ni para el tenis argentino", señaló primero el capitán del equipo argentino.

Luego, Coria explicó su ausencia y lanzó un palo para Zeballos por su negativa a la convocatoria. "Yo me comuniqué con él y con los jugadores que no estuvieron en la primera lista que se mandó hace dos meses y pedía la ITF, y les dije que esa no era la lista definitiva y que se había pasado la lista de los jugadores que habían estado en Rosario, y que antes del US Open nos íbamos a comunicar con todos los jugadores para ver si estaban disponibles. Él y los demás jugadores me agradecieron por avisarles. Uno tiene que respetar al equipo y a los jugadores que se comprometen a representar al país en la Copa Davis. Sabemos que la Copa Davis es en fechas que no son cómodas en el circuito, pero por suerte tenemos un montón de jugadores comprometidos y a disposición para representar el país. Por eso se les dio prioridad. Es una pena, pero es un tema finalizado, para no seguir dándole un ida y vuelta", sentenció.