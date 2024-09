El mensaje de Riquelme para los hinchas de Boca desde El Salón de la Fama del Fútbol: “Decirles que…”

Este martes, Juan Román Riquelme fue homenajeado en el Salón de la Fama del Fútbol Internacional, el cual cuenta con el aval de la FIFA. Fue reconocido como parte de la Generación 2024 de 18 futbolistas históricos que pasarán a formar parte del museo. Otras leyendas seleccionadas fueron Diego Simeone, Andrea Pirlo, David Beckham y Oliver Kahn.

La ceremonia se llevó a cabo en Pachuca, ciudad donde fue fundado el Salón en 2011 y donde tiene su sede. Allí, el presidente y máximo ídolo histórico de Boca Juniors compartió espacio y se sacó fotos con otros destacados exjugadores como Iván Zamorano, José Luis Chilavert, Zinha y Hernán Cristante, quienes también formaron parte de la selección para inmortalizar sus nombres.

A la entrada del recinto, el 10 brindó declaraciones a la prensa y tuvo palabras muy cordiales para con la organización: "Para mí es maravilloso estar acá. Estoy muy agradecido a la gente de México por el respeto, por el cariño. Este es un momento muy lindo que uno no va a olvidar nunca. Solamente le puedo decir gracias a toda la gente de acá, a toda la gente de México que me trata de maravillas cada vez que me toca estar en este país. Eso es un montón", expresó notoriamente feliz.

En ese sentido, rememoró sus inicios en el fútbol y a su más temprana infancia: "Yo soñaba ser futbolista de chiquito y nada más. No pensé que a lo largo de los años iba a tener la suerte de que me reconozcan en otro país, que me saluden y me traten con respeto, con cariño", relató emocionado.

Por último, Riquelme envió un saludo a la gente de Argentina y también a los fanáticos xeneizes: "A los argentinos les mando un beso muy grande, es mi país. Un beso muy grande también a los hinchas de Boca, decirles que los quiero mucho y que hoy estoy disfrutando mucho", concluyó.