Ruggeri le aconsejó un DT a Riquelme con un fuerte mensaje: "Ponerse a tomar mate en el palco y darle las llaves a..."

Luego de la renuncia presentada por Diego Martínez, tras la derrota con Belgrano en Córdoba, Juan Román Riquelme trabaja con el objetivo de encontrar un rápido sucesor y la lista de nombres es extensa. Mucho se ha dicho en estas horas al respecto y Oscar Ruggeri fue quien se tomó la licencia de aconsejar al presidente de Boca para evitar mayores problemas a futuro.

El consejo de Ruggeri a Román

"Riquelme tiene que agarrar las llaves del club, ir a Heinze y decirle 'tomá, las llaves del club'. Hago así, me siento en el palco, me corro. El Consejo lo llevo conmigo al palco", expresó el Cabezón durante el programa ESPN F90.

Luego, agregó: "Si es inteligente y hace eso con el Mellizo, con Heinze, que son entrenadores buenos. Se corre, se pone en el palco, que haga lo que quiera con el mate, pero que no hable más, no diga más nada y pone un entrenador que sabe la gente que va a ser el entrenador de Boca".

"Que nadie le va ir a decir nada. Que el tipo tiene la personalidad de pararse ahí y dirigir al equipo. Ellos van a ir y te van a decir dos o tres jugadores de calidad, lo que hizo Gallardo, y vos hacele caso. Tiene que abrirse, si no no va a poder nadie, no se va a poder dirigir. El entrenador tiene que ser independiente, sino no se puede hacer nada", cerró.

Hasta el momento poco se sabe de qué nombre será el elegido por el presidente y entre los candidatos salientes están Guillermo Barros Schelotto y Fernando Gago. También se habló de Gabriel Heinze, Gustavo Quinteros, Cristian González, Luis Zubeldía, Antonio Mohamed, Gabriel Milito y Rodolfo Arruabarrena.