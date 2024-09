La tajante frase de Riquelme sobre si Boca va por un nuevo DT o habrá un interino: “El entrenador…”

Diego Martínez renunció a su cargo de entrenador de Boca y agravó la crisis que atraviesa la institución. El episodio se produjo este sábado por la noche, luego de la derrota del equipo ante Belgrano como visitante en Córdoba.

Ni bien finalizó el encuentro, Martínez se comunicó con el Consejo de Fútbol y luego habló con Juan Román Riquelme -quien acompañó a la delegación- para comunicarle su decisión. Fue allí que luego lo confirmó en conferencia de prensa.

El presidente de Boca también aprovechó la presencia de la prensa para dar la cara en este difícil momento e improvisó una conferencia con los medios apostados cerca del vestuario, para dejar sus sensaciones antes de retirarse del estadio. Allí, fue crítico por el presente pero negó definiciones acerca de los pasos a seguir por la dirigencia desde ahora.

Riquelme y su declaración tras la renuncia de Martínez

"Yo creo que hay que tomar las cosas con calma. Estamos dolidos y tristes porque queremos que el equipo compita. Lo más importante para mí, por lo menos, es tratar mandarle a los hinchas un abrazo grande, pedirle disculpas porque el equipo no está compitiendo como lo tenemos que hacer. Ahora hay que mirar para adelante, todavía quedan muchos partidos y a partir del lunes a pensar en Argentina Juniors", sentenció.

Luego, fue consultado sobre cuáles son los pasos a seguir en relación a si habrá un cuerpo técnico interino o se elegirá un nuevo DT. "El entrenador acaba de irse recién. Teníamos la ilusión de hacerlo bien, conseguir un triunfo. Eso es lo que más dolor nos da, por eso repito: al hincha mandarle un abrazo y pedirle disculpas. Tenemos que mirar para adentro, tragarse saliva y sabemos que el fin de semana siguiente tenemos revancha de nuevo. Tenemos que empezar a competir como corresponde", aseguro.

Después, le consultaron nuevamente sobre los próximos pasos y al intentar dejar en claro que la vida institucional continua, dejó un mensaje para los jugadores. "Mañana tienen libre, el lunes entrenan. Tienen el día libre para pensar y analizar también los jugadores. Es fútbol es deporte con mucha emoción y nervios pero no deja de ser un deporte y al deporte se tiene que competir. No lo estamos haciendo bien, tan simple como eso. Estamos tristes, estamos dolidos, pero tenemos que tragar saliva y mirar para adelante".

Finalmente, Riquelme expresó: "Que lo miren de otra manera y quieran trasladar una cosa diferente como que estamos en una guerra, yo no lo veo así. No lo miraba así cuando jugaba y ahora en el lugar que estoy tampoco. Trato de ser sincero, claro. Es deporte y no estamos compitiendo como se merece este deporte"