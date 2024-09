La frase elocuente de Leandro Romagnoli sobre su continuidad en San Lorenzo: "El día que Moretti sienta que..."

El ciclo de Leandro Romagnoli en San Lorenzo vivió momentos críticos en una seguidilla adversa en la que se acumularon derrotas ante Boca, Atlético Tucumán, Atlético Mineiro, entre otros. Por aquel entonces, el DT puso su renuncia a disposición pero la dirigencia lo convenció de seguir.

Los resultados empezaron a llegar y el semblante se modificó, pero rápidamente la derrota ante Vélez y el empate con Defensa y Justicia volvió a poner en duda su continuidad. Este sábado venció a Banfield por 2 a 1 en el Nuevo Gasómetro, un resultado que trae tranquilidad para Romagnoli, que no le escapó a la pregunta sobre su futuro en conferencia de prensa.

"Yo me siento bien, con ganas y con fuerzas. Le dije a Moretti que el día que él sienta que San Lorenzo necesita un cambio de DT, que se siente y hable conmigo. No va a haber ningún problema", sentenció.

Romagnoli vivió el encuentro con intensidad. (Foto: FotoBaires)

Sin embargo, inmediatamente sacó chapa por la recuperación que mostró el equipo. "No hay que encerrarse cuando las cosas no están saliendo. De los últimos 5 partidos, ganamos tres, empatamos uno y perdimos contra el puntero (1-0 vs. Vélez). El equipo empezó a encontrar una mejoría, se empezaron a ganar partidos que antes no se ganaban. Hay que seguir porque estamos muy abajo en la tabla", sentenció.

Por otro lado, Romagnoli se mostró feliz por el resultado y confesó que el club lo requería. "Contento por la victoria, lo necesitábamos. Sentíamos que era el partido, por cómo venía finalizando los partidos anteriores el equipo. Este encuentro era para tratar de ganarlo y jugar bien pero sobre todo ganar para alegría de la gente. No se puede hacer de otra manera que sufriendo, como lo sabe San Lorenzo. Un alivio, sensaciones lindas y hay que seguir, no queda otra".