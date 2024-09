La sincera declaración de un jugador de Belgrano a horas del partido con Boca: "A veces no sabés si es bueno o malo que..."

Este sábado, desde las 20, Boca visitará a Belgrano de Córdoba con el objetivo de dar vuelta la página tras la dolorosa derrota ante River en el Superclásico disputado en la Bombonera. Diego Martínez, que todavía no confirma el equipo titular, buscará patear el tablero.

A horas del partido, quien enfrentó los micrófonos y se refirió al presente del Xeneize fue Franco Jara. El delantero del elenco cordobés soltó una particular frase al ser consultado sobre el complicado presente que atraviesa su rival de turno: "¿Qué sería golpeado? Es Boca".

Jara palpitó lo que será el duelo ante Boca.

"A veces no sabes si es bueno o es malo, pero si tiene la jerarquía, el plantel y la chapa para sacar cualquier situación adelante. Creo que no tenemos que confiarnos en eso y tenemos que jugarle como tiene que ser, por más de que venga en un momento que no es bueno”, sumó el futbolista de Belgrano.

Como era inevitable, se refirió al escándalo que protagonizó Chiquito Romero de cara a la platea post caída en el Superclásico, el cual le costó dos partidos fuera de la consideración del DT: “Lo que pasó con él tiene que ver con que la frustración cada uno la maneja diferente".

"El mundo Boca es mucho más grande, pero yo creo que la opinión de la gente uno también tiene que agarrar lo bueno y lo malo, y cuando te critican para mejorarlo, también. Me ha pasado que cuando llegue a Belgrano me costó muchísimo, pero siempre traté de agarrarme de las cosas buenas. Después, todo va llegando”, sentenció Jara.