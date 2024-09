Carlos Alcaraz estalló con la jueza de silla en el China Open: "¡Esto no es tenis!"

Carlos Alcaraz, actual número tres del ranking mundial de la ATP, puso primera en el Abierto de China. El tenista español se vio las caras ante el francés Mpetshi Perricard, a quien logró vencer en sets corridos con parciales de 6-4 y 6-4. De esta manera, avanzó de ronda.

Llamativamente el murciano, considerado como uno de los mejores del mundo a su corta edad, se volvió tendencia y no justamente por alguna de sus maravillosas jugadas dentro del campo de juego. Se acercaba el final del primer set cuando protagonizó un tenso cruce con la jueza Raluca Alexandra Andrei.

El enojo de Alcaraz con la jueza

El duelo se encontraba 5-4 con ventaja para Alcaraz, quien se disponía a sacar para conseguir su primer set de la jornada. En ese momento, el español recibió el segundo warning (advertencia que se les da a los jugadores que demoran mucho en reanudar las acciones en los partidos). En este sentido, los tenistas tienen 20 segundos para sacar tras la finalización del punto.

Como consecuencia, se le dio por perdido el primer servicio. En ese momento, tiró la pelota lejos y se fue a reclamarle a la jueza: "No puedo jugar al tenis así... Esto no es tenis. ¿Esto qué es?". Mientras planteaba su postura, el público presente en las tribunas comenzó a aplaudir.

Posteriormente, en conferencia de prensa, Alcaraz se refirió a lo sucedido: “Obviamente, estaba un poco enfadado con la regla del tiempo, porque creo que no tengo. Tengo que correr entre puntos. No tengo tiempo para tomar un descanso, para respirar. Es decir, si termino el punto en la red, que fue el caso, no tengo tiempo para ir a la toalla y hacer mi rutina. Estaba un poco enojado por eso”.