El gran elogio del exjefe de Haas a Franco Colapinto: "Me sorprendió, hizo un..."

Luego de tres carreras en la Fórmula 1, Franco Colapinto sigue dando que hablar. El joven de 21 años, quien sorprendió con sus grandes actuaciones en Williams, sigue robando elogios del mundo del deporte motor. En esta ocasión, quien levantó la mano para referirse a ello fue Günther Steiner.

El exjefe de equipo de Haas mantuvo diálogo con el canal de YouTube Champ1. Sin mayores rodeos, el italiano manifestó: "Me sorprendió positivamente, hizo un gran trabajo, tengo que decirlo. James Vowles se está preguntando ahora mismo 'por qué no lo puse antes', entonces no habría tenido que pagar todo ese dinero".

Guenther Steiner elogió a Colapinto por su performance en la Fórmula 1.

La frase de Steiner hace referencia a la gran cantidad de dinero que la escudería gastó en arreglos y salario para el anterior piloto, Logan Sargeant. En un año y medio Williams desembolsó una suma cercana a los cinco millones de dólares, consecuencia de varios accidentes a lo largo de su estadía en la escudería.

Ahora, Colapinto se prepara para lo que será su próximo compromiso: el Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá el domingo 20 de octubre. "Tengo cosas que hacer, tengo que trabajar con el equipo en muchos aspectos diferentes, muchos detalles que mejorar. Tengo que quedarme con Williams, con los ingenieros, y seguir aprendiendo acá", aseguró el argentino.

"Es bueno recuperarse y seguir progresando como equipo. Aún tengo muchas cosas en las que trabajar. Así que es bueno tener un poco de descanso para tener las actualizaciones, probablemente mi auto para la próxima carrera también será muy bueno, y espero que con un poco más de rendimiento", finalizó en su diálogo con Motorsport.