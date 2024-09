Bomba: Guillermo Barros Schelotto estaría dispuesto a dirigir Boca, pero con condiciones

Mientras Diego Martínez prepara el partido que Boca deberá disputar el próximo fin semana ante Belgrano de Córdoba, siguen apareciendo nombre o noticias relacionadas con entrenadores que podrían tomar las riendas del plantel si el actual no levanta al equipo lo que lo sucedido en el Superclásico.

La bomba de Mouche

Luego de perder con River aparecieron siete apellidos importantes como posibles sucesores y entre ellos estaba Guillermo Barros Schelotto. El Mellizo está actualmente sin trabajar y es el sueño de los hinchas, pero en principio se dijo que sería casi imposible su llegada por la relación que mantiene con la oposición xeneize.

Sin embargo, Pablo Mouche lanzó una verdadera bomba en TyC Sports al decir que “Guillermo Barros Schelotto estaría dispuesto a dirigir a Boca a partir de enero, pero con condiciones. Ahora no agarraría no solamente porque necesita quedarse unos meses en Estados Unidos por temas personales, sino por la situación actual del equipo, porque no podría armar su equipo".

"Quiere arrancar de cero, con pretemporada. Si le aceptan las condiciones, Guillermo no tiene problemas en dirigir a Boca con Riquelme de presidente”, agregó el ex futbolista del club. Una de las condiciones, tendría que ver con desarmar el Consejo de Fútbol.

Pero Boca no es el único interesado en tenerlo ya que, cuando lanzó su candidatura para participar en las elección de Racing, Diego Milito expresó que Guillermo sería su entrenador y hasta ya tuvo reuniones con él en Estados Unidos.