¿Palito a Demichelis? El particular posteo de D'Onofrio tras la clasificación de River en Libertadores

Después de 4 años, River Plate volvió a meterse en semifinales de la Copa Libertadores tras vencer 1-0 (2-1 en el global) a Colo Colo en el Monumental. SI bien aún no es el equipo arrollador que supo ser años atrás y que podría ser con el plantel plagado de estrellas que tiene, de a poco va encontrando el rumbo y la actitud que pretenden tanto los hinchas como su entrenador, Marcelo Gallardo.

Esta clasificación cerró una semana de ensueño luego del triunfo conseguido en la Bombonera ante Boca en el Superclásico. Todo Núñez vuelve a ilusionarse con pelear en el primer plano internacional y con ganar el tan ansiado quinto campeonato de América. Con el Muñeco nuevamente consolidado en su segundo ciclo como DT, no hay nada en el horizonte cercano que mitigue las esperanzas del pueblo millonario.

Tras el triunfo de este martes, Rodolfo D'Onofrio, expresidente del club entre 2013 y 2021, período en el que se cansaron de ganar títulos, especialmente internacionales, publicó una foto suya festejando el triunfo con la siguiente leyenda: "Marcelo, lograste junto a los jugadores que River vuelva a ser River (lema que patentó durante su mandato tras los éxitos conseguidos con el Muñeco de entrenador). Gracias. Vamos por los objetivos".

El posteo de Rodolfo D'Onofrio tras la clasificación de River a las semis de la Libertadores. (Foto: @rodolfodonofrio)

En lo que en un principio no parecía otra cosa más que un simple elogio y agradecimiento a Gallardo y a los futbolistas, no faltaron los que entendieron este mensaje como un palito y un pase de factura a Martín Demichelis. El actual DT de los Rayados de Monterrey, que llegó al Millonario en 2023 bajo la presidencia de Jorge Brito, se había ido mal de Núñez tras no poder mantener la regularidad en los resultados y no dar garantías de poder pelear en todos los frentes.

Aunque D'Onofrio no lo haya mencionado o incluso no haya tenido esa intención de recriminar nada al ciclo anterior, indirectamente dio pie a que surgieran este tipo de interpretaciones, especialmente de muchos hinchas. Cabe recordar que buena parte del público estaba muy disconforme con el exentrenador y fue determinante en la salida apresurada del mismo.