La provocadora frase de Carlos Palacios contra River y el Monumental: “Al final el estadio les…”

Carlos Palacios jugó una llave muy especial ante River. Es que la figura de Colo Colo está siendo por Boca hace varios mercados y quizás a fin de año pueda vestir esa camiseta. En la ida tuvo un buen partido y marcó el gol del empate, anoche no tuvo mucho espacio para gravitar, y no pudo ocultar el dolor por la eliminación y lanzó una particular frase contra el millonario.

La picante frase de Palacios

"Se define por un detalle, después no nos patearon más al arco. Tuvimos la posesión y los metimos en su propio arco. Mucho se habló de que nos iban a meter 4 o 5 goles y que el estadio nos iba a aplastar. Al final, el estadio les estaba pesando a ellos. Quedó demostrado que hicieron tiempo. Dieron 5 minutos, una locura. Nos vamos con la frente en alto", dijo.

Luego, expresó: “Jugamos con alegría. Ojalá sirva para la próxima Copa Libertadores”. Pero todo no quedó ahí ya que también se refirió a su futuro: “Me siento preparado para el salto, ojalá se me dé la oportunidad. Me siento con confianza para jugar. Tengo cosas pensadas para el futuro. Espero dar el salto a fin de año”.