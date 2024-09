“Lamine Yamal me hace acordar a Diego Maradona”

Lamine Yamal ha tenido un ascenso vertiginoso en el Barcelona y en la Selección de España. Con apenas 17 años, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del fútbol europeo, lo que ha provocado una oleada de elogios, incluyendo una comparación de su propio padre tras la victoria sobre el Villarreal.

El posteo del padre de Lamine.

Mounir Nasraoui, padre de la joven promesa, expresó su orgullo en su cuenta de Instagram y no dudó en comparar a su hijo con nada menos que Maradona. "Grande hijo, me haces recordar al gran mito Diego Armando Maradona", escribió después de la brillante actuación de Lamine, quien contribuyó con una asistencia en la victoria sobre el Submarino Amarillo.

Yamal viene de una temporada 2023/24 consagratoria, donde también tuvo una destacada actuación en la Selección de España, convirtiéndose en una pieza clave en el equipo que logró salir campeón de la Eurocopa 2024. Con el agregado no menor de ser el mejor jugador joven del torneo y ganar candidato a quedarse con el premio Golden Boy.

Durante ese torneo, se hizo popular el paralelismo entre Lamine Yamal y Lionel Messi, al volverse virales las imágenes de Lamine cuando era un bebé junto al actual delantero del Inter Miami, tomadas en un calendario benéfico en 2007.

En una entrevista, Yamal comentó: “Nunca he hablado con él. Ojalá pudiera, pero nunca lo he hecho. Ni siquiera era consciente en ese momento de que estaba con Messi. Sí que es verdad que si te comparan con el mejor jugador de la historia es que estás haciendo las cosas bien. No me molesta, obviamente, pero intento ser yo siempre".