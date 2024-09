Las fuertes palabras de Cavani al árbitro Ramírez que provocaron su enojo: “¡No me falte el respeto!”

La victoria de River ante Boca terminó muy caliente por el gol anulado a Milton Giménez en los últimos minutos, tras la decisión del árbitro Nicolás Ramírez, quien, siguiendo las indicaciones del VAR, consideró que la pelota había tocado la mano del delantero.

El reclamo de Cavani

Es por eso, mientras los jugadores del Millonario celebraban la victoria conseguida en la Bombonera, Edinson Cavani se acercó al árbitro y lo criticó con dureza, al punto de que el juez le pidió que no le falte el respeto y hasta amagó con amonestarlo: "Hacen reuniones, invitan a la gente y no aplican el mismo criterio en todo el partido".

"Ustedes son todos árbitros, el mismo criterio tienen que tener. Explican reglas, explican cosas y después aplican otras cosas. Eso es lo que molesta, no es que te equivoques o no. Tienen que aplicar los mismos criterios todos los árbitros y dejar de hacer reuniones y romper los huevos", le dijo el uruguayo al juez, que respondió: "No faltes el respeto, no faltes el respeto. Se retira".

Antes de irse, hubo un cruce más "Apliquen bien las cosas como tienen que aplicar", tiró Cavani. "Retírese, terminó el juego", completó Ramírez ante un delantero charrúa que fue retirado por colaboradores para no ser sancionado.