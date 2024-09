La honestidad brutal de Franco Colapinto tras finalizar undécimo en Singapur: "Si hubiéramos elegido bien..."

Franco Colapinto quedó cerca de volver a sumar en la Fórmula 1, pero su performance en el GP de Singapur es realmente para destacar. Fue el único Williams en terminar la carrera, Alex Albon abandonó, y logró completar una de las competencias más duras del calendario por el intenso calor.

La palabra de Franco

Luego de completar la competencia, y visiblemente cansado, el argentino contó: "Hice lo mejor que pude, hice todo bien. Me pararon muy tarde y me pasó Pérez, si no, no me hubiera pasado. Creo que lo podría haber aguantado porque tenía un poco menos de ritmo que yo".

"Me costó mucho la carrera, pero creo que podríamos haber llegado en los puntos si hubiéramos elegido bien el momento de parar. Con las medias tenía muy buen ritmo. Iba para adelante y con las duras me empecé a cansar mucho, estaba más al límite yo que la máquina", agregó Colapinto.

De igual manera, no ocultó su bronca por haber quedado tan cerca de sumar: "Creo que fue una primera buena carrera en Singapur y haber llegado cerca de los puntos es positivo, obvio que me da bronca no haber sumado después de una carrera tan dura, pero igualmente sirve para experiencia".

Por último, se refirió al gran elogio que el mexicano hizo durante carrera: "Checo es un gran piloto, no me podía pasar porque estábamos en Singapur, si estábamos en otra pista me hubiera pasado. Pero bueno, me pasaron en los boxes. Igual estoy contento porque es una buena experiencia. Singapur y Qatar son las más duras, así que ahora a descansar y recuperarme"