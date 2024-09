La picante respuesta de Franco Colapinto sobre quién ganará el Superclásico: "Se les va a poner..."

Además de ser un enorme piloto, Franco Colapinto es muy futbolero. Confeso hincha de Boca, el nacido en Pilar ya visitó la Bombonera y cada vez que puede habla del club de sus amores. Esta tarde, justamente en el estadio xeneize, se disputará una nueva edición del Superclásico ante River y al ser consultado sobre quién ganará fue picante.

El pálpito de Colapinto

“Es muy temprano acá... Es como a las 12 (comenzará a las 3 am de Singapur). Ya te dije quién va a ganar mañana... ¡Boquita! ¿Quién va a ganar? Esas gallinas no van a ganar”, manifestó y agregó: “Se les va a poner la piel rara después del partido, después me putean las gallinas”.

Esta no es la primera vez que Franco expresa su amor por Boca. En la antesala del GP de Monza, habló en italiano ante los aficionados, pero al finalizar su presentación lanzó un grito bien futbolero: “Gracias a todos los argentinos que están por ahí. Me parece que hay más argentinos que italianos... ¡Y vamos Boca! ¡Dale Boca! ¡Boca, Boca!".

La conexión boquense del piloto se hizo aún más evidente cuando tuvo que elegir el número de su monoplaza para competir en la Fórmula 2 con MP Motorsports. En 2023 optó por el 10 en homenaje a Lionel Messi y Diego Maradona, pero en 2024 decidió tener el "12", una cifra muy vinculada con Boca.

"En el 2024 no voy a poder usar el diez, pero no dude en elegir un numero con el que siempre había querido correr. Que capaz no represente a todos los argentinos pero si a la mayoría… a la mitad más uno para ser exactos, ja. Tengo muchas ganas de usar el '12' este año y dejar a Boquita bien arriba de la F2", contó en su momento.