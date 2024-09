Diego Martínez, tajante sobre el gol anulado a Milton Giménez: "No me gusta hablar de los árbitros, pero no entiendo como..."

Diego Martínez dijo presente en conferencia de prensa luego de la derrota de Boca ante River en el estadio Monumental. El Millonario se quedó con la victoria por 1-0 gracias al gol de Manu Lanzini, quien convirtió por primera vez desde su retorno a la institución.

Tras el encuentro, golpeado por la situación, el director técnico dijo presente en la sala de conferencia de prensa. Además de asegurar que tiene fuerzas para continuar en el cargo pese a la caída, el DT se refirió a la gran polémica de la jornada: el gol anulado a Milton Giménez.

Diego Martínez habló del gol anulado

"Me parece que la jugada es lo que muchas veces hablamos, cómo tomamos las decisiones de acuerdo a jugadas similares. A Milton le pega en el pie, en la cabeza y le rebota en la mano. Después termina entrando con la espalda. No lo hace con la mano", comenzó Martínez.

Posteriormente, continuando con su postura sobre lo sucedido en el sexto minuto de descuento en comparación con el polémico gol de Borja ante Atlético Tucumán, añadió: "No logramos unificar criterios. No me gusta hablar del árbitro, entiendo que puede equivocarse. Pero no entiendo como un gol la semana pasada, justamente de River, es gol y este no".

Para finalizar, Martínez sentenció: "Es imposible que Milton haya querido premeditar que la pelota le iba a tocar en la mano. Y la pelota no entra, le pega en la espalda. Me parece que el gol era válido. Si medimos con la misma vara hubiese sido válido y hubiese sido justo, por lo menos para nosotros".