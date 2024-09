La inesperada marca que Colapinto le arrebató a Sainz y Leclerc

El nombre de Franco Colapinto hasta hace un mes era relativamente desconocido pero a estas alturas de la competencia ya se está convirtiendo en el piloto sensación de la Fórmula 1.

Más allá del enorme fanatismo que se han ganado pilotos campeones como Lewis Hamilton o Max Verstappen, o del especial carisma de otros como Charles Leclerc que tiene a los tifosi pendientes de sus movimientos; el factor "novedad" del argentino, sumado a su personalidad, están haciendo un combo explosivo.

Su intensa y carismática participación en las redes sociales y las incesantes reacciones a sus distendidas entrevistas le generan un plus, que luego dentro de cada pista ratifica. Está claro, no es solo carisma. Quizás por ese combo es que ya comienza a generar su grupo de fanáticos en cada país que visita (en su llegada a Singapur varios lo estaban esperando en el hotel) y, está claro, en las redes sociales.

uD83CuDFC6 ¡@FranColapinto es el N°1!

Tal vez todavía no en Fórmula 1, pero definitivamente en redes sociales.



? Según el relevamiento que hicimos en @hauscomok, el joven piloto argentino alcanzó el mayor número de menciones X (ex Twitter) durante el último mes, ¡y a nivel mundial! uD83DuDCAA… pic.twitter.com/YQZFW6H3fp — Hauscom (@hauscomok) September 20, 2024

Es por eso que a días de su arribo a la Fórmula 1, Franco Colapinto lidera un llamativo ranking de interacciones en las redes sociales. Es el piloto que más interactuó en los últimos 30 días, entre el 18 de agosto y el 18 de septiembre. Fueron en total 391.400 menciones a nivel mundial, según un informe de Hauscom.

Por detrás de Colapinto, en esta llamativa tabla aparece el propio Leclerc con 184.700 menciones y el "podio" lo cierra el español Carlos Sainz, con 83.900 menciones. Lo llamativo es la diferencia, se puede decir que les sacó una "vuelta".

Eso sí, Colapinto no quiere que ese sea un elemento distractivo y es por eso que el otro día confirmó que mientras se lleva a cabo un cronograma en el marco de un GP, elimina las redes sociales X y Tik Tok para que no se distraiga. "Después me las vuelvo a instalar", señaló.