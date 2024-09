Godoy Cruz visita a Unión buscando meterse en Copa Libertadores

Godoy Cruz será uno de los cuatro equipos que abran el telón de la fecha número 15 de la Liga Profesional. El capítulo tendrá dos encuentros este viernes: el Tomba contra Unión de Santa Fe (a las 20) y Gimnasia de La Plata ante Deportivo Riestra (17.30). El equipo del Gato Oldrá buscará una victoria para romper la racha de tres empates al hilo, y de paso, poder meter las narices entre los clasificados a la próxima Copa Libertadores.

El Gato sabe que no contará con algunas piezas importantes, por ende, deberá meter mano en el once de manera obligada: Lucas Arce llegó a la quinta amarilla, mientras que Martín Luciano y el Indio Fernández continúan trabajando en la recuperación de sus respectivas lesiones. A ellos hay que sumar el interrogante de Federico Rasmussen, que viene arrastrando una contractura que no logra dejarlo en paz.

El Gato apunta a la Copa.

Así, el entrenador bodeguero deberá agudizar el ingenio una vez más: Facundo Ardiles sería el lateral derecho (es el suplente natural en el puesto por puesto), Elías Pereyra continuará siendo el marcador de punta por izquierda, y sin Fernández, el tridente de mediocampistas no se alteraría respecto del equipo que empató ante Sarmiento de Junín.

El duelo de este viernes ante el Tatengue significa un duelo más que directo en la tabla anual. Los santafesinos tienen 44 unidades, tres menos que los 47 que acumula Godoy Cruz. Si el Tomba gana, se quedará transitoriamente con el segundo puesto de la clasificación, desplazando a River Plate.

El probable once tendría a Franco Petroli en el arco, Facundo Ardiles, Pier Barrios, Federico Rasmussen o Mateo Mendoza y Elías Pereyra; Bruno Leyes, Gonzalo Ábrego, Vicente Poggi, Faunco Altamira, Salomón Rodríguez y Daniel Barrea sería el tridente de ataque.