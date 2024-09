La honestidad brutal de Max Verstappen sobre el presente de Red Bull en la F1: "Como van las cosas..."

Cuando todo parecía un nuevo paseo de Red Bull en la Fórmula 1, todo se fue derrumbando con el correr de las competencias y las alarmas están más encendidas que nunca teniendo en cuenta la evolución que han tenido McLaren, Ferrari y Mercedes. De hecho, el equipo no ha podido ganar en las últimas seis carreras y ven cómo todos comienzan a acechar su dominio.

El Gran Premio de Italia fue decepcionante para el equipo, aunque especialmente para Max Verstappen. El actual campeón no ocultó su fastidio por este presente y apuntó sin filtro contra todos: "Ha sido otra carrera dramática. No había nada en marcha, el coche no funcionaba en absoluto. No me gustó nada la estrategia y la parada en boxes fue una auténtica porquería".

We leave Italy empty handed, but congratulations to @Charles_Leclerc and @ScuderiaFerrari on a great win uD83DuDC4F#F1 || #ItalianGP uD83CuDDEEuD83CuDDF9 pic.twitter.com/NX1rhwhBg0 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 2, 2024

"Tal como van las cosas, no vamos a ganar más carreras. En este momento, ambos campeonatos no son realistas. El año pasado teníamos un gran coche, que era el coche más dominante de la historia; básicamente lo convertimos en un monstruo. En el espacio de, qué... ¿seis u ocho meses? Eso es muy raro para mí. Y sí, tenemos que poner el coche patas arriba", agregó molesto.

El neerlandés, que ahora lidera el certamen con 62 puntos más que el inglés Lando Norris (McLaren) -tercero este domingo en Monza-; a falta de ocho carreras y tres pruebas sprint para la conclusión del Mundial, continuó: "Puedo motivar al equipo, está claro. Pero lo que no pueda hacer es diseñar el coche".

"Así son las carreras. Ahora, lo que hay que hacer es trabajar duro para intentar regresar al lugar al que queremo ; por lo que estas dos semanas antes de Baku nos tenemos que centrar en darle la vuelta a las cosas y solucionar los problemas que hemos identificado durante los pasados fines de semana", recalcó Verstappen después de acabar sexto este domingo en Monza.