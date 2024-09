El jugador del torneo local que reemplazará a Tagliafico en la Selección

Faltan apenas tres días para que la Selección argentina vuelva a jugar luego de la consagración en Estados Unidos el pasado 14 de julio. Este jueves desde las 21.00 se medirá ante Chile en el Estadio Monumental en el séptimo partido de las Eliminatorias Sudamericanas. El martes 10 de septiembre completará la doble fecha ante Colombia, en una suerte de reedición de la última final de Copa América.

En las última semanas se dio a conocer una importante baja para el equipo: Nicolás Tagliafico debió ser desafectado de la convocatoria por lesión. Sin certezas de quién podía ser el su reemplazante, Lionel Scaloni dio a entender que llamaría a algún futbolista del medio local: "Estamos abiertos. Es posible que convoquemos a algún jugador. Vamos a esperar a este fin de semana", había declarado el último viernes al arribar al país.

En ese sentido, surgieron dos nombres como principales candidatos a ser convocados: por un lado, estaba Lautaro Blanco, lateral izquierdo de Boca que viene teniendo un gran desempeño en el último tiempo; por el otro, Marcos Acuña, quien recientemente se incorporó a River. Finalmenete, el director técnico de Argentina se decantó por la opción más esperable.

#SelecciónMayor El futbolista @AcunaMarcos17 se suma a la nómina de convocados para los partidos ante @LaRoja uD83CuDDE8uD83CuDDF1 y @FCFSeleccionCol uD83CuDDE8uD83CuDDF4. pic.twitter.com/bVaRB5mD0n — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) September 2, 2024

Este domingo por la noche, la AFA confirmó en sus redes sociales y plataformas digitales que el Huevo será el reemplazante de Tagliafico. De este modo, el zapalino se reincorpora a la Scaloneta, mientras que Blanco deberá esperar un poco más para tener su oportunidad con la camiseta albiceleste. Igualmente, esto significa un gran alivio para el Xeneize de cara al partido de octavos de Copa Argentina ante Talleres este sábado.

Acuña volverá a calzarse los colores de Argentina tras la sorpresa inicial de su no convocatoria en la lista preliminar. El ex Ferro y Racing había logrado establecerse con los años como uno de los favoritos de Scaloni, formando parte de los planteles campeones de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial 2022 y la Copa América 2024, siendo titular en la mayoría de las oportunidades. Si bien en el último tiempo había perdido un poco de terreno debido a sus constantes lesiones, su historia con la Selección aún no se termina.