La tajante respuesta de Advíncula sobre las polémicas arbitrales en la previa del Superclásico: "A mí me tiene..."

Este miércoles desde las 16.00 se enfrentarán Boca Juniors y River Plate en la Bombonera por la fecha 15 de la Liga Profesional. El partido será dirigido por Nicolás Ramírez como juez principal y por Héctor Paletta en el VAR. Como sucede siempre, las actuaciones de los colegiados estarán bajo la lupa, más tratándose del partido más esperado del año en el fútbol argentino.

En ese sentido, durante la conferencia de prensa que brindó este jueves junto a Paulo Díaz, Luis Advíncula fue consultado acerca de las polémicas arbitrales. El periodista Tato Aguilera le había preguntado sobre el tema, recordando la roja que recibió ante Cruzeiro en la Copa Sudamericana, y la no expulsión de Miguel Borja en el Millonario el último martes frente a Colo Colo por una infracción similar.

La respuesta de Advíncula sobre las polémicas arbitrales

"Creo que fue una jugada fortuita. No hablo nunca de los árbitros, no entro en esas polémicas. A mí me tocó ser expulsado y no voy a decir si del otro lado mereció o no. La verdad es que eso a mí me tiene sin cuidado", aseguró al respecto el defensor peruano, no queriendo darle demasiado importancia al asunto.

La expulsión de Advíncula ante Cruzeiro

"Me tocó a mí: asumí, acepté, pero la verdad es algo que ya no tengo presente. Yo voy a jugar siempre de la misma manera. Gracias a Dios yo tengo muy pocas expulsiones en mi carrera. En esa oportunidad, fuera justa o injusta, la tuve que aceptar", agregó el rayo a continuación.

La infracción de Borja ante Colo Colo

De este modo, Advíncula dejó en claro que no piensa en lo que será el desempeño arbitral este sábado durante el Superclásico, sino que está enfocado en otras cosas. "Estos partidos se juegan con garra y huevos. Tenemos que hacer sentir la localía y ganarlo como sea", había declarado unos momentos atrás.