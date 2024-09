El jefe de Williams reveló qué le sorprendió de Colapinto en el GP de Azerbaiyán: "Fue ejemplar su..."

Franco Colapinto, que este domingo sumó sus primeros puntos en apenas su segunda carrera en la Fórmula 1, se prepara para lo que será su tercer Gran Premio en la Máxima. El Circuito Urbano Marina Bay, de Singapur, es el escenario en el que el argentino buscará estirar su gran momento.

El hombre de 21 años se robó los elogios del mundo motor luego de sus buenos resultados dentro de la pista. Uno de los que no dudó en hablar sobre esta situación fue James Vowles, el jefe de equipo de Williams. En cada ocasión que tiene, el británico destaca el presente de su piloto.

La maniobra de Colapinto en Bakú

Para comenzar, en su charla con el medio Motorsport, reveló que fue sorprendido por la performance que mostró Colapinto: “Al ir a Monza, fue más o menos lo que esperaba, algo por el estilo. No fue ni mucho mejor ni mucho peor. Era más o menos lo que esperaba, quizás un poco más alto".

"Pero en Bakú, lo que esperaba es progresión, porque era la segunda vez en el coche, pero con un paso atrás porque estamos en una pista urbana donde ya no puede encontrar los límites del coche. Así que el hecho de que él fue capaz de dar un paso adelante más aquí, eso es lo que me ha impresionado, y por dos razones. Una, el accidente del viernes en la FP1, ya se lo dije, cuando vino a verme... En realidad su comportamiento después del accidente fue ejemplar. Dijo ‘esto es lo que hice...’ y lo repasamos juntos. ‘Esto es lo que hice mal’. Y le dije la tercera cosa que hizo mal que llevó al accidente”, sumó James Vowles.

A la hora de repasar los inicios del argentino, contó: “Si nos fijamos en toda su carrera, nunca ha tenido realmente el respaldo financiero, el apoyo hacia él para ser capaz de hacer cualquier cosa. Y cualquier coche en el que se subía era inmensamente rápido. Y yo sabía lo que había hecho en G-Drive contra Nyck (de Vries) de antemano, y fue impresionante, sólo que no fue realmente visto por el mundo”.

James Vowles no dudó en elogiar, nuevamente, a Colapinto.

Posteriormente, sobre el pasado de Colapinto, manifestó: "En F2 rindió bien y fue mejorando a lo largo de la temporada. Y probablemente lo más importante para mí fueron dos cosas las que realmente destacaron. Lo pusimos en el simulador, y simplemente mejoró y mejoró y mejoró. Pero el simulador es un simulador. No necesariamente se traduce a la pista. Pero la FP1 de Silverstone fue la recompensa por hacer un buen trabajo en F2 y progresar en el simulador. Y ahí fue cuando me sorprendió. Me dije, ‘Oh. Eso es interesante’. Fue mejor de lo que esperaba en su primera salida a un circuito del que es difícil sacar el máximo partido”.

“Simplemente lo disfrutó. Estaba relajado y disfrutó del momento, que es lo que debería hacer. Pero fue la primera vez que mis oídos captaron un poco más. Y tienes que probar a un individuo en ese entorno. Hubo varias cosas. Fue su enfoque, fue su capacidad para hacer frente a la cantidad de presión que estaba sobre sus hombros, sin inmutarse en absoluto, estuvo tranquilo en la radio. Tiene un método muy sólido para abordar todo lo que hace, y fue agradable ver cómo se traducía, a pesar de la presión que se acumulaba a su alrededor”, sentenció Vowles, jefe de equipo de Williams.