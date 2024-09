Alerta en Boca: los dos jugadores que se entrenaron diferenciado a 3 días del Superclásico

Con la calma de haber disfrutado de algunos días adicionales de descanso tras la derrota ante Racing, Boca se alista para enfrentar el partido más relevante del semestre. El sábado recibirá en La Bombonera a River, buscando una victoria que le brinde un respiro al ciclo de Diego Martínez como entrenador.

En la previa del encuentro que será arbitrado por Nicolás Ramírez, el DT aguarda la evolución de dos jugadores clave que podrían ser titulares, aunque entrenaron de forma diferenciada: Edinson Cavani y Kevin Zenón. El Matador se recupera del desgarro en el sóleo y si llega sin dolor, cuenta con grandes posibilidades de ser titular y reemplazar a Milton Giménez.

Cavani sigue trabajando diferenciado.

El ex Unión había sufrido un golpe que lo obligó a entrenarse aparte, pero no está en duda para el sábado. La idea es que ya se pueda acoplar al resto de sus compañeros y que realice los ejercicios con normalidad. No obstante, ninguno trabajó a la par del plantel en esta jornada.

Sobre el posible once, Martínez se debate entre tres alternativas para cubrir el único puesto en duda, lo cual podría modificar todo el esquema. El plantel se entrenó en el complejo deportivo de Ezeiza, y no hubo claridad sobre la alineación. Realizaron ejercicios con los futbolistas mezclados para evitar dar pistas sobre el equipo, aunque la idea general ya está bastante definida.

Además de Lucas Blondel, por la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecho, el entrenador no podrá contar con Gary Medel, que se desgarró el isquiotibial de la pierna izquierda antes del clásico con Racing, y Brian Aguirre, cuya distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda lo marginará de su primer Superclásico con la camiseta xeneize.