Scaloni reveló el insólito apodo que tiene dentro del cuerpo técnico de la Selección: "Me decían así por de chiquito..."

Paso la doble fecha FIFA de Eliminatorias y el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, se tomó el tiempo para brindar una entrevista, en la que repasó distintas cuestiones de sus inicios como director técnico de la Albiceleste, habló puntualmente de algunos jugadores y hasta contó detalles del rol que tiene internamente cada integrante de su cuerpo técnico.

Específicamente sobre este último punto, el DT comenzó a enumerar el rol de cada uno de los que componen su equipo de trabajo. Comenzó con Pablo Aimar, siguió con Roberto Ayala, luego comenzó a hablar de Walter Samuel, sobre quien confesó: "Walter, además de ser amigo de toda la vida porque íbamos a entrenar a Newell's juntos, es el serio del grupo, el que parece que es muy callado pero tiene una trayectoria intachable en Italia donde aprendió un montón. A nivel táctico y defensivo nos da un montón".

El apodo que Samuel le puso a Scaloni

En diálogo con Juan Pablo Varsky para Clank Media, Scaloni comenzó a relatar qué hablan cada vez que convocan a un nuevo jugador y en ese momento soltó la confesión de su llamativo apodo. "Es de los que piensa que en el área se marca y no se mira la pelota. Se los va diciendo a los jugadores y se les va quedando. Cada vez que viene uno nuevo lo primero que me dice es ’yegua’, porque a mí me dice ’yegua’, tenemos que hablar con este..."

El periodista lo interrumpió ante lo llamativo del apodo y le preguntó el motivo por el cual el "Gringo", el apodo que sí conocíamos de Scaloni, es llamado de esa manera por Samuel y compañía. "Me decían ‘yegua’, porque yo de chiquito corría mucho. Era un animal, un caballo... Y en vez de caballo, me decían yegua", relató.

Lo cierto es que Scaloni, tras hablar de Ayala, Aimar y Samuel; luego resaltó el trabajo del resto de su cuerpo técnico, dedicando un apartado para Matías Manna, analista de videos, el preparador físico Luis Martín; y el entrenador de arqueros Martín Tocalli.