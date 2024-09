¿Hay Colapinto en la F1 en 2025? El jefe de Williams reveló con qué escudería negocian

Franco Colapinto se robó las miradas del mundo del automovilismo. Tras su buen debut en Monza dos semanas atrás, el piloto sumó sus primeros cuatro puntos en la Fórmula 1, luego terminar en octavo lugar en el circuito callejero de Bakú. Su próximo compromiso será en el marco del Gran Premio de Singapur, en Marina Bay, el domingo 22 de septiembre.

Como consecuencia de su gran performance, quien alzó la voz para elogiar al argentino fue James Vowles, jefe de Williams. Además de reconocer el gran talento del joven de 21 años, el británico se refirió a su futuro en la Máxima, donde se ilusiona verlo para la temporada 2025.

James Vowles celebró la puntuación de Colapinto.

Para comenzar, se refirió a la posibilidad de que Colapinto ocupe la única plaza disponible para el siguiente año, en la escudería Sauber (propiedad de Audi): "En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene".

"Creo que Albon y Sainz siguen siendo la alineación correcta para Williams, ya que estamos creciendo y convirtiéndonos en material de campeonato del mundo. Pero estoy increíblemente orgulloso, como un padre, de lo que Franco ha logrado, y quiero que tenga éxito, y también la forma correcta de tenerlo de vuelta aquí en Williams rindiendo es asegurarse de que está construyendo su carrera. Es tan sencillo como eso", añadió Vowles, en su diálogo con Motorsport.com.

Para finalizar, el jefe del equipo, reconoció que quiere que Colapinto siga siendo parte de la familia de Williams: "Así es. No voy a entrar en los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio".