Colapinto reveló la clave para bancarse a Hamilton atrás y terminar octavo en Bakú: “Cuando me dijeron que…”

Franco Colapinto necesitó solamente dos carreras en Williams para poder sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1. Finalizó octavo en el Gran Premio de Azerbaiyán y puso a fin a 42 años sin que un piloto argentino lo consiga. El último había sido, claro está, Carlos Reutemann tras finalizar segundo en el GP de Sudáfrica de 1982.

La palabra de Franco tras su enorme carrera

Se mantuvo en esa zona en gran parte de la competencia, salió en el tramo final del top ten, pero se recuperó y lo consiguió. Luego de la carrera, dijo: “Se notó eso que me faltaba que no sé administrar bien, no pude meter en temperatura los duros y no me daba cuenta. Fui tranquilo tratando de no gastarlas de más, iba muy muy de trompa, no podía rotar el auto en mitad de la curva".

"Me costaba mucho acelerar, patinaba, porque tenía que rotar con el acelerador. Cuando me dijeron que empiece a empujar de vuelta, las gomas de adelante se despertaron y se sentían más fuertes. Eso me ayudó a mantener a Lewis (Hamilton) atrás y después dije 'vamos a intentar mantenerlo' pero al final teníamos más ritmo que él", agregó.

Sobre sumar sus primeros puntos, expresó: "Es un sueño hecho realidad. Muy feliz por el equipo, estar en los puntos con los dos autos en mi segunda carrera. Estoy demostrado que la confianza que me dieron está bien, estoy devolviendo todo con el ritmo, estoy en tiempos parejos con Alex".

Scored his first ever points in Formula 1, in only his second race.



Ladies and gentlemen, Franco Colapinto uD83DuDC4F pic.twitter.com/UEiSc7p8E8 — Williams Racing (@WilliamsRacing) September 15, 2024

"Es solo mi segunda carrera, es el comienzo y vendrán muchas más. Pensé que iba a ser complicado terminar en los puntos. Pero tener los dos coches en el top ocho es una locura y estoy muy feliz por el equipo", cerró Franco que tendrá poco descanso ya que tendrá que enfocarse en Singapur, el próximo desafío que se viene por delante.