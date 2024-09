La serie de Ángel Di María en Netflix se lanzó con picantes chicanas a tres periodistas deportivos

El pueblo futbolero aún lamenta el retiro de Ángel Di María de la Selección argentina, y todo lo que se vincule con el futbolista de Benfica genera una expectativa gigante. Por ejemplo, la serie biográfica que Netflix desarrolló sobre su carrera con la Albiceleste y que se estrenó este jueves bajo el nombre Ángel Di María: Romper la pared.

Tras la liberación de los capítulos, Netflix los promocionó con una publicidad picante en la que ironiza sobre las críticas que recibió el futbolista por parte de periodistas e hinchas en los tiempos en los que la Selección argentina no podía sumar títulos. Lo hace por intermedio de múltiples referencias tácitas.

La publicidad de la serie de Di María en Netflix

Si bien no se mencionan apellidos, las referencias parecen ser claras y en las redes sociales ya se comentan los nombres de los tres periodistas supuestamente aludidos con el audiovisual. El video se presenta en una sala de terapia grupal llamada irónicamente Criticadores Anónimos.

Allí, un personaje llamado "Tito" al que el resto confunde con "Toti", se presenta con un look similar al del periodista Toti Pasman, y tras presentarse una compañera de terapia le dice "la tenés adentro", señalando una cadenita. La referencia es con la célebre frase que le dijo Diego Maradona tras clasificarse al Mundial de Sudáfrica 2010. Luego, el personaje expresa: "Hoy hace tres años que pedí por favor que no lo pongan más a Di María. Pero seamos sinceros, entre 2014 y 2018 no aguantábamos...", cuando es interrumpido. Justamente Pasman en junio de 2021, tras un 1-1 ante Chile por Eliminatorias, había pedido de rodillas en TV que Scaloni no lo pusiera más, al menos de titular, bajo un videograph que anunciaba "El fraude Di María".

uD83DuDE31uD83DuDE4F EL PEDIDO DE RODILLAS DE @TotiPasman

"No lo pongan más a Di María"



? En el #SDF2021 pasa de todo!@AmericaTV // @radiolared pic.twitter.com/Cvoqh2HKls — El Show del Fútbol (@SDFok) June 7, 2021

Un mes y medio después, tras ganar la Copa América con gol de Di María en la final ante Brasil en el Maracaná, el periodista reconoció: "Me equivoqué, pero no me arrepiento de lo que dije porque hay que opinar".

Luego aparece otro personaje con cabello y barba colorada, a quienes en las redes sociales asociaron con Martín Liberman, quien expresa: "Hace 951 días dije que Di María no iba a ser recordado por nadie. Pero la verdad es que me la mandó a guardar".

La "lista negra" de Jorgelina Cardozo representada en la serie de Di María.

Luego de esas escenas, aparece en pantalla la esposa de Di María, Jorgelina Cardoso, quien en una libreta muestra la icónica lista que ella aseguró tener de los periodistas que habían criticado al Fideo, como controlando quién recibía el "alta" terapéutica y quien no. En esa lista, a "Tito P...", el personaje referenciado anteriormente, se le suma atrás un "Flavio A...", sobre quien en las redes fue asociado con Flavio Azzaro. De hecho, en la primera escena del audiovisual, el personaje identificado como Tito recibe una llamada de un tal "Flavio".

La publicidad también busca representar al diverso público futbolero en general que criticó a Di María y que terminó revirtiendo su actitud con los títulos de la Selección argentina. ¿Habrá respuesta de los periodistas involucrados?