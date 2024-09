Bomba en Boca: la reacción de Riquelme al comunicado de Pol Fernández

El particular posteo con el que Guillermo "Pol" Fernández confirmó que no renovará su contrato después de diciembre con Boca, generó un nuevo escenario con respecto a lo que ocurrirá mientras permanezca en la institución.

Aunque inicialmente Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol estaban a favor de que continuara jugando, el comunicado no fue bien recibido y llevó a una reevaluación interna de la situación. Si bien por el momento no hay decisión tomada, y más allá de los elogios que el presidente le ha hecho a Pol, consideran la posibilidad de que no vuelva a jugar hasta que se finalice el vínculo.

Pol podría correr la misma suerte que Valentini.

En otras palabras, en Boca no descartan la opción de prescindir del mediocampista de 32 años, uno de los principales referentes del equipo, tal como ha sucedido con Nicolás Valentini que, tras rechazar la oferta para extender su contrato, fue excluido de las convocatorias y no ha vuelto a jugar.

En la previa del partido con Talleres de Córdoba, por Copa Argentina, Mauricio Serna habló al respecto y dijo que tenían "en la mesa lo que hablamos con Pol, el quería hablar con su familia y tomar la decisión". Sin embargo, el jugador afirma en el escrito que ya tomó la decisión y la comunicó.

Esto fue lo que no gustó puertas adentro y analizan si mantienen su política o hacen una excepción ya que en el horizonte cercano están los partidos con Racing y River. En las próximas horas, sabremos cómo termina esta historia.