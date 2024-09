La historia del árbitro Andrés Merlos: su rol en la Fuerza Área y las polémicas más recordadas

El arbitraje de Andrés Merlos en el partido por los octavos de final de Copa Argentina entre Boca y Talleres derivó en un escándalo sin precedentes en el fútbol argentino. El Xeneize ganó 8-7 en la tanda de penales tras el 1-1 en tiempo regular y una vez concluido el encuentro, el presidente de la “T” Andrés Fassi tuvo un encontronazo con el juez, en el que lo acusó de “perjudicar siempre a Talleres”, a raíz de que el gol de Boca debió haber sido anulado porque Brian Aguirre tomó una pelota que estaba fuera de la cancha. A ello le sucedieron las respectivas versiones de ambos, opuestas, y que involucraron patadas, armas, trompadas y amenazas. Andrés Merlos lleva 11 años dirigiendo en el fútbol argentino, protagonizó algunas polémicas difíciles de olvidar y tiene una curiosa historia de vida que lo llevó con el Ejército a la Antártida.

Nació en San Rafael, Mendoza, en el año 1981. De chico soñaba con ser futbolista, como muchos, y su “rusticidad” hizo que dejara de ser delantero y se transformara en defensor central. Le gustaban los aviones y su tío militar, que había ido a la Antártida, fue clave para que a los 15 años Andrés Merlos se mudara a Córdoba para estudiar Mecánica Aeronáutica. El camino lo llevó a hacer una tecnicatura en Texas, Estados Unidos, y a estar en la primera línea de Mirage de las Fuerzas Armadas durante 10 años. Paralelamente, y después de haber trabajado de manera circunstancial como remisero, plomero y jardinero, Merlos empezó el curso nacional de Olavarría para convertirse en árbitro profesional. El inicio de una trayectoria que hoy lo vuelve noticia.

Mirá el video

La gran polémica de su carrera: Lanús 3-2 Arsenal

En mayo de 2013, dio sus primeros pasos en la Primera División del fútbol argentino, en un duelo entre Atlético Rafaela y Estudiantes de la Plata. Tan solo 18 meses después, su carrera corrió riesgo luego de una de las mayores polémicas del siglo en nuestro fútbol. Fue en un Lanús 3-2 Arsenal. Merlos adicionó cinco minutos en el segundo tiempo, lo que ya despertó quejas de Martín Palermo, DT de Arsenal, dado que su equipo entonces estaba 2-1 arriba en el marcador. Con el tiempo cumplido, Lanús lo empató como local. Y Merlos expulsó a Palermo y su ayudante Roberto Abbondanzieri como consecuencia de sus protestas. Para colmo, agregó otro minuto, luego del cual, tras una serie de rebotes, el Granate anotó el 3-2 definitivo mediante el pie de Lautaro Acosta. Todo Arsenal se acercó a reprocharle, Palermo incluido, y luego del partido la AFA suspendió al juez por “tiempo indeterminado”.

Mirá el video

En la B Nacional, una nueva controversia

Volvió a dirigir en 2015 y un partido de Arsenal recién en 2017. En 2019, otra vez fue protagonista de fallos polémicos. Jugaban Almagro y Central Córdoba por el torneo reducido de la Primera B Nacional y Merlos, en un momento del primer tiempo, dejó seguir luego de una jugada que involucró varios choques y algunas patadas. Terminó cobrando una infracción menor y un jugador de Almagro, Leandro Acosta, le recriminó enseguida. Merlos le sacó la tarjeta amarilla por la protesta e inmediatamente después la roja, acusando un empujón. La situación no parecía haber ameritado la expulsión y todos los del Tricolor lo rodearon para quejarse; Acosta, entonces sí, ya echado, lo empujó sin pudor.

Mirá el video

“Tengo 20 palos verdes”: el diálogo con Vecchio

No fue un arbitraje polémico, pero se trató de una situación muy curiosa de la que fue parte. En 2021, Argentinos Juniors y Rosario Central empataban 0-0 cuando el árbitro Andrés Merlos tuvo un particular cruce con el jugador del Canalla Emiliano Vechio. “Tengo 20 palos verdes”, le dijo el de Central tras su discusión, en la que se quejaba de una falta no cobrada, mientras el arquero Jorge “Fatura” Broun intentaba calmar a su compañero. El propio Merlos se acercó a Broun y le explicó lo que Vecchio le había dicho: “Con todo el respeto, `tengo 30 palos verdes´ me dijo”. “Veinte”, lo corrigió el capitán de Central. Un intercambio poco habitual que terminó con Vecchio pidiéndole disculpas al juez.

Mirá el video

Las fotos “trucadas” con el short de River

En octubre del año pasado, Andrés Merlos dirigió su primer Superclásico. Fue en la Bombonera y terminó en victoria millonaria por 2-0. Más allá de que Jorge Almirón, entonces DT xeneize, se quejó por un gol anulado a Edinson Cavani por un offside milimétrico, Merlos estuvo en el ojo de la tormenta para varios hinchas de Boca por algo que excedió el partido en sí. Es que se habían viralizado, antes, dos fotos del árbitro con un short de River y con la bandera del equipo conducía Martín Demichelis. “Salió en todos lados que el árbitro de hoy es hincha de River. No puede pasar eso porque se presta a estas confusiones y dudas”, fue la queja de Almirón post partido. Más adelante, en una entrevista, Merlos aseguró que las fotos estaban trucadas: dijo que su short no tenía ningún escudo y que la bandera de la foto original era de las Islas Malvinas. Pero decidió no corroborar su inocencia. “No voy a salir a aclarar algo que no tengo que aclarar. Así como me llegan todas esas cosas, me entran por un oído y me salen por el otro”, lanzó.