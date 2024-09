El camarógrafo colombiano le respondió a Dibu Martínez tras su violenta reacción: "Tranquilo, hermano, para ti..."

Ni bien terminó el partido en que la Selección argentina cayó ante Colombia por 2-1 en el marco de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Emiliano Martínez se volvió tendencia. Y no fue justamente por una de sus típicas atajadas (sobre el final del juego tapó un increíble mano a mano).

El arquero de la Albiceleste, que recibió gran cantidad de silbidos y abucheos por parte de los hinchas colombianos, se retiraba del campo de juego cuando tuvo una violenta reacción ante uno de los camarógrafos de la transmisión oficial. En cuestión de segundos, el manotazo del marplatense a la cámara le dio la vuelta al mundo.

El descargo del camarógrafo colombiano

Con el correr de las horas Jhonny Jackson, quien fue la víctima de la reacción del campeón del mundo y bicampeón de América, se expresó a través de un video publicado en las redes sociales. Allí, le dedica un mensaje a Dibu Martínez tras la victoria de los cafeteros.

"Dibu, hermano, ¿Cómo estás? Soy Jhonny Jackson, el camarógrafo que agrediste en el partido contra Colombia", comenzó el trabajador, antes de recordar lo sucedido dentro del campo. "Dan el pitazo final, entonces yo, como camarógrafo y operador de 'steadicam' (cámara con estabilizador), siempre voy a buscar reacciones porque el director me lo pide por intercomunicador. Es ahí que veo al Dibu, saludándose con uno de los arqueros suplentes también, creo, y me acerco a él y de la nada me tiró”, añadió.

Para finalizar, el camarógrafo sentenció, con ironía incluida: "Me dio rabia, me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando así como él también lo estaba haciendo. Mientras él ataja, yo opero mi cámara. Estaba trabajando, ni siquiera estaba jugando fútbol con él. Quería decirte que tranquilo, hermano. En la vida, en cualquier momento... Todo el mundo ha perdido un partido y de pronto para ti significó mucho esa derrota, pero para adelante, Dibu”.