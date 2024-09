Bazan Vera cruzó a dos periodistas que lo habían criticado en vivo: "Entre vos y yo, el 4 de copas sos vos"

Almirante Brown estuvo en las puertas del ascenso a la Liga Profesional durante la temporada 2023. A finales del mes de octubre, la Fragata perdió la final ante Independiente Rivadavia y posteriormente, en el Reducido, quedó afuera al caer ante Deportivo Riestra en una de las semifinales.

Lejos de lo esperado por su gran performance durante el año pasado, el elenco de Isidro Casanova estuvo muy por debajo de las expectativas en este 2024. Actualmente suma 30 puntos y se encuentra en el 17ª puesto de la tabla, solamente por encima de Atlético Rafaela y Brown de Adrogué.

Como consecuencia de la floja campaña, las críticas para el equipo presidido por Maxi Levy están a la orden del día. En los últimos días en el programa partidario UniAlmirante, de Radio Universidad, dos periodistas criticaron al director técnico, Daniel Bazán Vera, y este no dudó en responder. Los comunicadores hablaron en medio de un corte, pero los micrófonos quedaron abiertos y todo llegó a oídos del ídolo de la institución.

El fuerte descargo de Bazán Vera

Ante esta situación, al escuchar que era un títere al que le armaban el equipo, el Indo no dudó en responder. "Ustedes están hablando y dicen cosas que no son. ¿Ustedes con quién creen que están hablando? ¿Ustedes se creen que soy un 4 de copas? ¿Ustedes se creen que yo no tengo las pelotas para armar, poner y sacar a cualquier jugador para jugar como yo creo que tiene que salir a jugar Almirante Brown? Ustedes para decir algo así tienen que saber bien, sino me tienen que llamar y yo les digo. Yo hablo con el presidente (Maximiliano Levy) de fútbol, ¡cómo no voy a hablar con el presidente del club! Pero que me diga a quién tengo que poner y a quién sacar, ustedes están re equivocados", comenzó.

Posteriormente, Bazán Vera sumó: "¿Vos quién sos para hablar así y decir que me imponen jugadores, para hablar con total libertad y sin saber? Acá, entre vos y yo, el 4 de copas sos vos, que hablás y decís cualquier cosa. Lo que dijiste ahora se escucha por todos lados. Tenés que dar nombres, que a mí el presidente me dice quién juega y quién no. Si no, queda como una disculpa y como que a mí me arman el equipo. No generen noticias donde no las hay. ¿Con quién se creen que están hablando? Cuando hablen de mí, ubíquense y digan la verdad".

Para finalizar, el histórico de Almirante Brown, sentenció: "Hay que tener mucho cuidado cuando se habla. Después 'no, disculpá, fue un audio…'. ¿Con una disculpa ahora se arregla lo que se dice que me arman el equipo? ¿De qué cuadro son, de Chicago, Laferrere? Muestran qué camiseta tienen, porque esto genera problemas. Mañana voy, porque esto te lo puedo decir en la cara. No sé si ustedes me pueden decir las cosas en la cara… Y si me lo decís, me tenés que dar pruebas. Y si no sabés cómo es esto, cómo arreglé toda la vida las mentiras. Porque son unos mentirosos ustedes. Mañana voy y vamos a hablar"