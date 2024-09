Scaloni habló sobre el polémico penal que le dio el triunfo a Colombia: "Es triste y lamentable que..."

Lionel Scaloni dijo presente en conferencia de prensa luego de la derrota sufrida en Barranquilla. El director técnico de la Selección argentina enfrentó los micrófonos y analizó lo sucedido en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde su equipo perdió su segundo partido en las Eliminatorias Sudamericanas.

Para comenzar, se mostró conforme por lo demostrado por sus futbolistas dentro del campo de juego: "Felicitamos a Colombia que ganó. Creo que hicimos un buen partido, acorde a las circunstancias con las que vinimos a jugar. Poco más que decir. Se perdió, hay que levantar la cabeza como siempre decimos y seguir".

Colombia venció a la Selección argentina y continúa invicta en las Eliminatorias.

"La línea del equipo fue positiva, más allá de la derrota dimos la cara en todo momentos. Pudimos incluso ganarlo al partido, no solo empatarlo. Pero bueno, estuvo esa jugada de penal que el árbitro ha visto. A partir de ahí se jugó muy poco", añadió Scaloni refiriéndose a la gran cantidad de tiempo perdido.

Sobre sus sensaciones tras el partido, donde a la Selección argentina le cobraron un dudoso penal que James Rodríguez canjeó por gol, el DT expresó: "Enojado en el sentido que no nos gusta perder. Pero ya está, es lo que hay. Si no después dicen que no sabemos perder".

"Sí que sabemos perder, nos duele. Lo único que le dije a Muñoz fue que el único jugador que no protestó fue él. Bienvenido para ellos que le cobraron el penal. A veces toca para un lado, a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal el partido prácticamente no se jugó. Eso es lo que me molestó, no tanto el penal. Prácticamente no se ha jugado el partido, es lo que vi yo", sentenció Scaloni.