Las pícaras declaraciones de De Paul sobre Colombia tras la derrota en Barranquilla: “Seguramente tenían mucha ilusión de…”

Rodrigo De Paul, uno de los emblemas del ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina, habló en zona mixta luego de lo que fue la derrota de su equipo ante Colombia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. El Motorcito, que estuvo 73 minutos en cancha, analizó lo sucedido en el campo.

En su charla con los medios, antes de subirse al colectivo que trasladaría a la delegación rumbo al aeropuerto, el mediocampista graficó sus sensaciones. Entre los temas que tocó, habló del clima hostil con el que los dueños de casa recibieron a Emiliano Martínez.

Las declaraciones de De Paul

"No, no. Es normal. Creo que está pasando eso, hoy todos le quieren ganar a la Selección argentina. No estuvo bueno que nos hayan silbado el himno, pero entiendo que fue desde el dolor. Seguramente ellos tenían mucha ilusión de ganar la Copa América y fue para nosotros. Es parte del juego, mientras todo quede ahí está bien", comenzó el hombre de la Selección argentina.

"Se jugó muy poquito la verdad después del penal. Pero bueno, eso es parte del árbitro también".

"Nos trajeron a Barranquilla con este horario, también tuvimos que ir a Chile a jugar a la altura. Cada uno intenta sacar su ventaja. Es normal, están jugando con la mejor selección del mundo. A veces nos toca ganar, como con Colombia nos tocó la otra vez y ahora nos tocó perder".