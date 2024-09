La recomendación de Scaloni al VAR, tras la polémica en Colombia-Argentina: "Me gustaría que..."

Lionel Scaloni dijo presente en la sala de conferencia de prensa del estadio Metropolitano Roberto Meléndez luego de la derrota de la Selección argentina ante su par de Colombia en el marco de la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Entre los temas que tocó, además de mostrarse conforme por la actuación de sus dirigidos pese a la derrota, el oriundo de Pujato se refirió a la polémica de la jornada. Al ser consultado sobre el penal que Piero Maza decidió darle a los locales, no dudó en dar una importante advertencia a las autoridades del VAR.

Scaloni habló en conferencia de prensa

"Me gustaría que se mejore eso. La primera imagen que va a ver el árbitro no tendría que ser esa que parece que lo toca. Creo que el árbitro tiene que ver la imagen entera. Claro, cuando al árbitro le ponen en la televisión y en la primera aparentemente hay un toque...", comenzó el DT de la Selección argentina.

Continuando con su postura, Scaloni continuó: "Es mejorable. Siempre he dicho que creo que al árbitro lo condicionan luego de que no lo haya cobrado en el partido. Son cosas que yo no las voy a cambiar, pero si creo que puede ser una cosa a mejorar".

Para finalizar, el técnico del campeón del mundo sentenció: "Que le muestren la jugada de inicio, toda. Y no la primera. En la primera te da la sensación de que te están llamando y lo tenés que cobrar. Pero ya está, no es una excusa. A veces ha caído para nuestro lado y hoy lo hizo para el lado del rival. Ya está".