Un referente del Lobo contó cuál fue el ajuste principal que hizo Ezequiel Medrán en el equipo

Maximiliano Padilla ya es sinónimo de liderazgo en el Lobo. El defensor central de Gimnasia y Esgrima se encuentra en su mejor momento personal, en sintonía con el del equipo, que no para de ganar y que está cada vez más cerca de la punta de la Zona B de la Primera Nacional.

En comunicación con Una de Más, el programa deportivo de MDZ Radio FM 105.5, el futbolista mensana destacó el momento de su equipo, el presente personal, los errores del pasado y la ilusión que genera la racha de 11 juegos consecutivos sin conocer la derrota, con 9 triunfos y sólo 2 empates.

En ese contexto, Padilla reconoció, en una parte de la charla, el ajuste principal que realizó el DT Ezequiel Medrán, lo que produjo un cambio rotundo en un equipo que había alternado malas y buenas con Darío Alaniz en el banco, y que había empezado de la peor manera el certamen con José María Bianco. "Ezequiel hizo hincapié en lo defensivo, para hacernos fuertes ahí y ahora nos han hecho pocos goles. Fue fundamental ese ajuste porque atacábamos todos pero cuando teníamos que defender no lo hacíamos”, dijo.

Al mismo tiempo, el defensor que supo pasar por las selecciones juveniles de la Argentina, destacó que están pasando por un muy buen momento y que están "tomándolo con calma, laburando, que es la base de todo esto, del equipo hoy en día y está dando sus frutos. Estamos tranquilos, sabemos que el torneo es largo y los partidos son difíciles".

Y agregó al respecto: "Entrenar es la clave. El laburo. Es un cuerpo técnico joven, intenso, que nos marcó una esencia, un camino que nosotros tratamos de seguir al pie de la letra. Es un trabajo conjunto de todos en busca de lo que tratamos de llegar a conseguir”.

Sobre la influencia de Medrán y del cuerpo técnico que asumió en la previa del partido frente a Temperley, Padilla contó: “En cuanto a lo táctico la idea está más que clara. Si bien estamos repitiendo la mayoría de los partidos los once titulares, creo que todos están preparados, entendiendo el mensaje del entrenador. Muchas veces incluso los chicos que les toca entrar terminan siendo más importantes que los que estamos jugando. Estamos laburando muy bien y eso nos hace competir día a día a todos, para estar atento todo el tiempo porque el compañero te come, hay una competencia muy linda y el cuerpo técnico dejó en claro que el que esté mejor va a jugar”.

En otro pasaje de la charla con el equipo de Una de Más, el futbolista que viene de convertir un golazo ante Atlanta, en la victoria 2 a 1 del Blanquinegro, habló del mal arranque del equipo en el certamen y destacó: “Obviamente nos ponemos a pensar y hacemos autocrítica con lo que pasó, pero es normal, todos los equipos tienen altibajos, y nosotros lo tuvimos al principio, aunque siempre estuvimos convencidos de la clase de jugadores que teníamos. Hoy estamos armando un gran grupo y se está reflejando un gran equipo. Con Eze nos pusimos una meta, con un estilo de juego, con mucha intensidad, y ese es el camino”.

Los goles de Gimnasia ante Atlanta

Asimismo, destacó las incorporaciones de Matías Tagliamonte y de Diego Mondino, y manifestó: "Eran dos refuerzos que necesitábamos para la competencia diaria. Creo que se adaptaron muy bien y pueden jugar como cualquiera del grupo".

Finalmente, reconoció que "estamos ilusionados", aunque se mostró sereno y afirmó: "No nos volvemos locos porque sabemos que ganas un partido y te metés arriba, y perdés el siguiente y te tira para abajo. Queda mucho y todos los rivales son difíciles. De local nos estamos haciendo fuertes y estamos sacando puntos y ganando de visitante, algo que es muy difícil en la categoría. Tenemos que estar tranquilos porque sabemos que podemos perder puntos".

"Estoy contento en lo personal, me siento muy cómodo en el club, en la Ciudad, con la familia. Estoy pasando un buen momento. Por las lesiones, el año pasado no pude tener el rendimiento que quería, me lesioné mucho y este año me siento muy bien desde lo físico y futbolísticamente", concluyó.

La agenda del Lobo

Gimnasia volverá a jugar el próximo domingo a las 15 en el Víctor Legrotaglie ante Almirante Brown, por la fecha 27 de la Primera Nacional. Para ese partido, Medrán podrá contar con el regreso de Leandro Cicollini, quien estará desde el arranque, en lugar de Ismael Cortez, suspendido una fecha por acumulación de amarillas.

De esta manera, Facundo Nadalín ocupará el lugar de Cortez como lateral derecho y Cicollini el de Nadalín, como volante por el mismo sector. Los titulares para enfrentar a la Fragata serán: Tagliamonte, Nadalín, Mondino, Padilla y Matías Recalde; Cicollini, Ignacio Antonio, Fermín Antonini y Nazareno Solís, Nicolás Romano y Luis Silba.

Luego de este encuentro, el Lobo deberá visitar a Colón de Santa Fe, recibir a Estudiantes de Río Cuarto y luego, en Mar del Plata, enfrentar a Aldosivi, en una seguidilla de encuentros complicados.