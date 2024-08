Susto en París 2024: el accidente de una clavadista estadounidense con el trampolín

Sin dudas, los Juegos Olímpicos de París 2024 están siendo un gran espectáculo. Con polémicas tanto en la inauguración como en varias de las competencias, grandes actuaciones individuales y de equipo, nuevos récords y retiros de figuras históricas del deporte, esta edición de la máxima cita olímpica está dejando muchos momentos inolvidables. Pero, a su vez, también hay episodios que cuyos protagonistas preferirán no recordar.

Esto último le pasó a la clavadista estadounidense Alison Gibson. Este jueves se disputaron las rondas de clasificación de 3 metros en la categoría individual femenina. Cada participante tenía cinco oportunidades para realizar distintos tipos de saltos e intentar alcanzar la puntuación necesaria para avanzar a la siguiente instancia. Pero para la norteamericana las cosas salieron mal de entrada.

Mirá el video

En su primer intento, se propuso hacer dos giros y medio invertidos, una maniobra de bastante complejidad. Lamentablemente, realizó mal el salto y, mientras daba la segunda vuelta, sus talones golpearon con mucha fuerza el trampolín. El accidente provocó un sonoro murmullo en las gradas del natatorio, y hasta los jueces y guardavidas se movieron de sus lugares para corroborar que la atleta se encontrara bien.

Afortunadamente, pese al susto inicial, Gibson no sufrió ninguna lesión de gravedad. Sí le quedaron algunos cortes leves y moretones en la zona del golpe, pero nada que no le permitiera seguir compitiendo. De todos modos, si bien no se tuvo que lamentar de una lastimadura importante, la fallida maniobra significó que le quedara un cero en la puntuación.

Esa calificación tan mala (la más baja posible) le terminó costando caro. Si bien logró mantener la compostura suficiente como para finalizar la prueba y los siguientes cuatro intentos los hizo de manera correcta, el error inicial hicieron que quedara en el último puesto de la clasificación general, despidiéndose de este modo de la competencia.