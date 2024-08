Los 5 futbolistas que nacieron en River, juegan en la Lepra y quieren amargar a Boca

Independiente Rivadavia ya palpita el choque del próximo sábado ante Boca en el estadio Malvinas Argentinas. La Lepra y el Xeneize jugarán un encuentro muy especial ya que se volverán a medir por los puntos luego de 51 años, sumado a que ambos elencos necesitan conseguir un triunfo que les permita acercarse a sus objetivos. Sin embargo, en el conjunto mendocino también habrá un condimento especial con la presencia de exjugadores de River Plate.

Precisamente, el Azul cuenta entre sus filas con cinco jugadores nacidos en las juveniles del Millonario y este fin de semana tendrán la oportunidad de amargar a Boca y festejar por partida doble. Entre ellos se encuentran Luciano Abecasis (referente del club), Francisco Petrasso, Gonzalo Marinelli, Ezequiel Centurión y Nahuel Gallardo, que se incorporó al plantel hace algunas semanas.

Repasando sus antecedentes en la Banda, el que más partidos disputó fue el propio Luciano Abecasis, que debutó en el primer equipo de River en el momento más complejo de su historia. El lateral derecho fue parte del equipo campeón de la B Nacional y luego sumó varios encuentros en los torneos Inicial y Final, completando 28 juegos con los de Núñez hasta finales de 2012, momento en el que pasó a Quilmes.

Abecasis se coronó campeón de la B Nacional en River. (TyC Sports)

Francisco Petrasso, uno de los valores de la Lepra en la última línea, no llegó a debutar en la primera de River, aunque sí estuvo en el Millonario desde los 8 años, en donde llegó a formar parte de la reserva pero no pudo debutar. Pancho llegó a Mendoza a principios de 2023 como una gran apuesta y ya se convirtió en uno de los jugadores más queridos del plantel tras haber obtenido el ascenso.

Por el lado de los arqueros, Gonzalo Marinelli también integró el plantel campeón del ascenso de River, aunque no pudo disputar ningún encuentro bajo los tres palos. Tras haber realizado todas las inferiores y no tener lugar en el primer equipo, el nacido en José C. Paz decidió marcharse rumbo a Atlético de Rafaela. A principios de este año llegó a Independiente Rivadavia, en donde jugó 17 partidos.

Centurión llegó este mercado de pases y ya se ganó un lugar. (River Plate)

Ezequiel Centurión fue uno de los refuerzos que llegó para afrontar esta segunda parte del año en el Azul del Parque. Luego de haber estado en las categorías formativas, el arquero dio sus primeros pasos en Estudiantes de Buenos Aires y regresó al Millo, en donde fue suplente de Armani. En la Banda completó 11 encuentros (recibió 11 goles y mantuvo el arco en cero en cinco oportunidades) y estuvo presente en la obtención del Trofeo de Campeones 22/23, Supercopa Argentina 22/23 y Liga 2023.

Finalmente, Nahuel Gallardo, una de las últimas incorporaciones de la Lepra e hijo del Muñeco, sólo jugó siete partidos en River entre 2018 y 2020. A pesar de no haber tenido tantas oportunidades en el lateral izquierdo, el defensor integró el equipo campeón de la Recopa Sudamericana 2018/2019. Luego pasó por Defensa y Justicia, Colón, Once Caldas y Sarmiento de Junín.