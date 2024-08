Lo Celso reveló su emotiva reacción con Messi en la final de la Copa América: "Cuando hicimos el gol se me ocurrió..."

Con el regreso del fútbol europeo a la vuelta de la esquina y con el final de los Juegos Olímpicos dentro de unos pocos días, lejos pareciera haber quedado todo lo que sucedió en Estados Unidos, cuando la Selección argentina se consagró bicampeona continental. Sin embargo, a casi un mes de la obtención de la Copa América 2024, los protagonistas de tan gloriosa gesta siguen dando material para emocionar a los hinchas.

Tal es el caso de Giovani Lo Celso, quien logró tener en suelo norteamericano una revancha luego de perderse el Mundial de Qatar 2022, siendo quizás el nombre más resonante de los que no pudieron levantar la Copa del Mundo. Sin embargo, nadie puede negar que fue una pieza clave a lo largo de todo el ciclo Scaloni para levantar la Copa en Brasil 2021, la Finalissima 2022 y nuevamente el campeonato de América el último 14 de julio, cuando metió la asistencia en el alargue de la final para que Lautaro Martínez marcara el 1-0 definitivo ante Colombia.

Un gesto que se hizo viral en ese momento, fue lo que hizo Gio tras el gol de la victoria. Demostrando su grandeza y humildad, en vez de quedarse festejando en medio de la cancha con el resto de sus compañeros, fue directamente hasta el banco de suplentes para abrazarse con Lionel Messi. El capitán había salido durante el segundo tiempo por una lesión en su tobillo que no lo dejó seguir jugando y hasta había sido visto llorando como un chico. El 16 fue el primer futbolista que fue a celebrar el tanto con él.

En ese sentido, este jueves explicó la razón de aquel emotivo abrazo. En una entrevista que le concedió a Hernán Claus para el diario Olé, en la que hablaron de muchísimos temas, el periodista le preguntó: "¿Por qué decidiste ir a abrazar a Leo Messi en el gol?". A lo que el volante respondió: "Por lo que se estaba viviendo después de la lesión de Leo, que es nuestro emblema, nuestro capitán y que siempre quiere estar en la cancha, y lamentablemente con lo del tobillo no podía seguir más".

"Para nosotros, como compañeros y amigos, verlo sufrir así no es lindo", explicó a continuación. "Cuando fue el gol lo primero que se me ocurrió fue ir a abrazarlo: desde afuera se sufre mucho más y creo que él se lo merecía más que nadie. Lo primero que se me vino a la cabeza después de verlo llorar y sufrir así es ir a abrazarlo a él y dedicarle el gol", concluyó Lo Celso.