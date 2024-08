La sentida dedicatoria de Majdalani a Bosco luego de obtener la medalla de plata: "Dejame felicitarla y agradecerle por..."

Los regatistas argentinos Mateo Majdalani y Eugenia Bosco ganaron la medalla de plata en Nacra 17 de vela, luego de terminar séptimos en la Medal Race, la última regata de los Juegos Olímpicos de París que los consolidó como segundos en la tabla general, por detrás de Italia y delante de Nueva Zelanda, el oro y bronce respectivamente.

Con la emoción aún a flor de piel, los regatistas se bajaron de la vela, se abrazaron con el equipo y luego brindaron declaraciones para le señal de TyC Sports, en la que revelaron su emoción.

"Es enorme el objetivo y las ganas que teníamos eran impresionante. Laburamos un montón y lo primero que me sale decir es que la sensación es de alivio. No tengo ni idea qué voy a sentir cuando nos subamos al podio. No me entra la felicidad en el cuerpo y se me vienen un montón de personas a la cabeza, que nos ayudaron a estar acá. Sin ellos no lo lográbamos", confesó Mateo Majdalani.

Mirá el video

Su pareja de regata, Bosco, agregó: "También, la palabra es alivio. Estoy muy feliz y todavía no caigo de lo que estamos viviendo. Trabajamos mucho para lograr lo que logramos y estoy muy agradecida con el equipo que creamos y toda la gente que nos acompañó".

Luego, Majdalani contó cómo se gestó la pareja y hasta dejó una dedicatoria especial para su compañera: "Cuando terminó Río (los JJOO, en los que Lange y Carranza fueron oro y él su joven entrenador) yo tenía muchas ganas de dejar de ser entrenador y navegar. Euge ya estaba en la categoría Nacra 17 y le propuse probar, porque primero teníamos que ve si podíamos formar un equipo. Eso fue en el 2017 y desde ahí hicimos un gran equipo. Dejame felicitarla y agradecerle por todos estos años, porque realmente llegamos a un lugar que soñamos pero que veíamos muy lejano. A base de mucho esfuerzo y compromiso, llegamos. Estoy muy feliz de haber hecho todo lo que hicimos".

Luego, Bosco reveló cómo se complementan en la navegación, en la que ella ejerce de tripulante y el joven de 30 años como timonel. "Me exige bastante físicamente la categoría. En las regatas Mateo es la cabeza pensante y yo trato de que el barco siempre vaya rápido y me enfoco en eso, porque muchas veces no tengo tiempo para mirar afuera, salvo que haya poco viento y me pueda dedicar más", reveló.

Finalmente, en otro pasaje de la entrevista, Majdalani se tomó el tiempo para dedicarle un mensaje a Santiago Lange, el oro olímpico de Río que sirvió como un mentor para él. "Lo de Santi es increíble. Esta historia con Santi no la puedo decir en palabras porque realmente desde que yo empecé a navegar que lo miro a él, me inspiró. Me enseñó, pude trabajar con él, después fuimos rivales. La historia es larguísima y tiene un montón de detalles, la verdad que es lindísimo que haya estado acá. Significa un montón, es una eminencia de este deporte y de todo el deporte argentino. Es un gran orgullo para nosotros y solo me queda agradecerle", sentenció.