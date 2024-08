Grieta en San Lorenzo: tras sus fuertes declaraciones en TV, qué pasará con Ortigoza

Este jueves al mediodía Néstor Ortigoza desató un escándalo por sus declaraciones acerca de lo que pasa puertas adentro de San Lorenzo y los manejos de la dirigencia de la que él mismo forma parte como vocal 1° y presidente del fútbol profesional. Todo esto, en el marco de una fuerte interna con Marcelo Moretti.

Hace un tiempo que la relación entre el exfutbolista y el presidente del club viene en malos términos. Casi no se dirigen la palabra, apenas se muestran juntos en algún que otro acto formal como la presentación de algún refuerzo (y ya ni siquiera eso), y en el último tiempo llegó a haber chicanas cruzadas entre los dos en redes sociales y hasta polémicos pasacalles tildando al campeón de la Libertadores 2014 de hincha de Boca.

Como corolario de esta brutal grieta, llegaron los testimonios que brindó Ortigoza en Pelota Parada, programa de TNT Sports. Entre otras frases explosivas, lanzó: "En San Lorenzo están pasando cosas que no están buenas", "el mercado de pases fue muy desprolijo", "traen un refuerzo para la Reserva y me saltean", “no estuve de acuerdo con la venta de Bareiro”, "lo del comprobante trucho (por la compra de Reali) fue un papelón" y "no me gustó cómo se manejó el tema Insua". Estos dichos rápidamente se viralizaron y la reacción por parte de la presidencia de la institución no se haría esperar.

Según informó el periodista Nacho Genovart de DSports Radio, las declaraciones de Ortigoza tendrían consecuencias inmediatas. "Moretti lo correrá de su función este mismo jueves", sentenció el periodista. El exfutbolista ocupa el cargo de presidente del fútbol profesional desde que ganaron las elecciones en diciembre de 2023.

Esto no quiere decir que deje de formar parte de la comisión directiva, ya que en su rol de vocal primero no puede ser echado, salvo que renuncie. Pero definitivamente la disputa entre Ortigoza y el presidente llegó a un punto de no retorno, y todo a poco más de medio año de haber asumido. Pésimo panorama para que San Lorenzo intente levantar cabeza en el torneo local, donde viene muy rezagado y lejos de la zona de clasificación a copas internacionales, y a su vez trate de competir en la Copa Libertadores, con el Atlético Mineiro de Gaby Milito en el horizonte.