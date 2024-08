¡Escándalo en San Lorenzo! Ortigoza explotó contra la dirigencia: de "me saltean" a "mercado desprolijo" y "papelón"

Explotó todo en San Lorenzo. Luego de una serie de episodios de tensión entre la dirigencia y el presidente del fútbol profesional Néstor Ortigoza, el ídolo del club ahora ofreció una entrevista televisiva en la que cargó con todo contra la dirigencia comandada por Marcelo Moretti y dejó fuertes definiciones sobre cómo se viene gestando el mercado de pases en la institución.

"Estamos en un momento de quiebre, en un momento en el que tenemos que juntarnos y ver qué es lo mejor para San Lorenzo. Porque pasaron cosas y están pasando cosas que no están buenas. Tenemos que ser conscientes y ver el futuro de San Lorenzo", comenzó expresando.

Mirá el video

Tras esto, el también vocal 1° del Ciclón soltó las más fuertes acusaciones: "La verdad, el mercado de pases que se hizo ahora fue muy desprolijo. Cuando me fueron a buscar, lo hicieron para estar encargado de fútbol y yo asumí ese compromiso. Asumí el compromiso con la gente, no era fácil porque me quieren mucho y dieron su voto de confianza. Hoy van 7 meses, el otro día fui a la cancha de Independiente y no me dejaron entrar porque no estaba en la lista. Ponen un pasacalles diciendo Ortigoza es de Boca. Traen un refuerzo para la Reserva y me saltean. Contrataron jugadores que yo, como mánager, no pedí. No trajeron los refuerzos que pidió Romagnoli".

En ese sentido, en diálogo con Pelota Parada, programa de TNT Sports, agregó: "Me trajeron para manejar el fútbol de San Lorenzo, no podemos ser tan desprolijos. Yo quiero hacerme responsable de lo que me toca. Después, traen un jugador que yo no pedí y la cara la tengo que poner yo. No estoy echando culpas, pero no me puedo hacer responsable de lo que no decidí. Yo tengo un nombre en San Lorenzo y no puedo decir 'me voy' y fallarle a la gente".

Más frases de Ortigoza

Sobre el pasacalles en su contra con los colores de Boca: "Ahora me empecé a meter en la rosca luego del pasacalle. A mí me dicen que soy de Boca y a Boca le hicimos cuatro en una final. Volví de Paraguay y fui a jugar contra Boca y le ganamos. Eso no va. Un día podés panfletear con eso, dos. Después no tiene sustento. Yo me quedé, salimos adelante, pasamos un mal momento cuando me fui a Arabia, volví de nuevo. Fui a la cancha de Vélez, salimos campeón. Ganamos la Copa Argentina, la Libertadores, le ganamos la Copa a Boca. Entonces, que a mí me pongan un cartel diciendo Ortigoza es de Boca, a mí no me hace nada, pero la rosca es de adentro y molesta. Se dice que vendo la ropa en el club, que meto micros en el club con mi hermano. Yo solo estoy encargado del fútbol de Primera e Inferiores".

"Con Moretti no me peleé a pesar de lo que dicen. Pasa que en San Lorenzo él es el presidente y tiene otros compromisos".

"No todo tiene que ser como yo digo. Hay que consensuar. Yo tengo que decir este jugador va o no va. Esa última palabra tiene que estar y yo me haré responsable" .

“No estuve de acuerdo con la venta de Bareiro”.

"Cuando arranca todo, Martegani se quedaba en San Lorenzo. Lo hacíamos un contrato y se quedaba. Después, nos juntamos con el tesorero y dijo que teníamos que levantar la inhibición y había que vender, porque no teníamos plata. Yo me comunico con Román (Riquelme) y me dijo cuál es el interés. No se hace ahí. El tesorero vuelve a la carga y ahí se hizo. Te guste o no te guste lo tenés que hacer. Cuando se volvió a caer yo ahí ya no participé. Cuando se empezó a ensuciar, me corrí".

"Al último jugador que llamé fue a Reali. Primero llamé a Peratta (mánager de Independiente Rivadavia) y le dije que me interesaba y que lo iba a llamar. Después nos comunicamos con Marcelo (Moretti) para que haya charla de presidente a presidente. Ahí ya no me metí (...) Lo del comprobante trucho fue un papelón, un desastre".

"Si me quieren echar del club, me voy tranquilo”.